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رياضة

تعرف على نتائج دوري ابطال افريقيا حتى الان ..6 فرق تأهلت

السبت 01/فبراير/2020 - 05:12 م
دوري ابطال افريقيا
دوري ابطال افريقيا
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عبدالله هشام
فاز فريق صن داونز الجنوب إفريقي على فريق الوداد المغربي بهدف نظيف في ختام المجموعة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، وذلك على ملعب لوفتوس فيرسفيلد.

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره أول أغسطس الأنجولي سلبيا  فى المباراة التى أقيمت فى إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ويصل الفارس الأبيض إلى النقطة التاسعة خلف مازيمبي متصدر المجموعة فيما إرتفع رصيد الفريق الأنجولي إلى 4 نقاط فى المركز الثالث.

وجاءت نتائج المباريات المنتهية حتى الآن كالتالي : 
مازيمبي 3-1 زيسكو 
أول أغسطس 0-0 الزمالك 
اتحاد الجزائر 2-2 بترو اتليتكو 
صن داونز 1-0 الوداد المغربي 

وحسم كلا من مازيمبي والزمالك من المجموعة الأولى وصن داونز والوداد المغربي من المجموعة الثالثة والترجي التونسي والرجاء المغربي من المجموعة الرابعة .

ويشتعل الصراع في مجموعة الأهلي الذي ينتظر لقاءه أمام فريق الهلال السوداني اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بجانب مباراة النجم الساحلي وبلاتينيوم التي تحسم صاحب المركز الثاني وبطاقة التأهل الثانية .
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