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رياضة

أستون فيلا يقلل الفارق .. ويحرز الهدف الأول في شباك بورنموث

السبت 01/فبراير/2020 - 06:37 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أحرز أستون فيلا الهدف الأول له في شباك بورنموث في اللقاء المقام ضمن فعاليات الجولة الخامسة والعشرين، من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء الهدف الأول لبونموث عن طريق فيليب بيلينغ في الدقيقة السابعة والثلاثين من زمن الشوط الأول، ثم عزز ناثان أكي النتيجة وأحرز الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة والأربعين قبل انتهاء الشوط الأول، وقلل مبوانا ساماتا النتيجة وأحرز الهدف الأول لاستون فيلا في الدقيقة الواحدة والسبعون.

يتواجد ثنائي الفراعنة على مقاعد البدلاء، رغم قيادتهما للفريق للتأهل لنهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة على حساب ليستر سيتي، 

وجاء تشكيل أستون فيلا كالآتي:

حراسة المرمى: بيبي رينا.
خط الدفاع: كونسا- مينجيز- كورتني هاوس- جالبيرت.
خط الوسط: دوجلاس لويز- ناكامبا- جاك جريليتش - تارجت.
الهجوم: ساماتا- أنور الغازي.

ويدخل أستون فيلا المباراة في المركز ال16، بجدول ترتيب البريميرليج، برصيد 25 نقطة، بينما يأتي بورنموث، في المركز ال18، برصيد 23 نقطة.
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