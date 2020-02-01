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أخبار البلد

يوم روحي للصم وضعاف السمع بإيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين

السبت 01/فبراير/2020 - 06:48 م
صدى البلد
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سامح سلام
نظمت أسرة اللسان الجديد بإيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين، يومًا روحيًّا شارك فيه أكثر من ٢٠٠ فرد من ذوي القدرات الخاصة من الصم وضعاف السمع ونحو ٢٥ من الخدام والخادمات بالكنيسة المرقسية (مقر مطرانية ملوي).

بدأ اليوم بصلاة القداسٍ الذى تولى خدمته نيافة الأنبا ديمتريوس أسقف الإيبارشية، وصاحب القداس ترجمة فورية له بلغة الإشارة

وعقب انتهاء القداس، قدّم الصم بعض الترانيم الكنسية بلغة الإشارة أعقبه كلمة لنيافة الأنبا ديمتريوس ترجمها الخدام أيضًا بلغة الإشارة.

وفي الختام تم توزيع هدايا تذكارية على جميع الحاضرين وأخذ بعض الصور التذكارية.

وكان نيافة الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن قد صلي القداس الإلهي، اليوم، بكنيسة القديسين الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس في عزبة جعفر بالفشن، وسام نيافته خلال القداس ثلاثة من الشمامسة، كهنة للخدمة بالإيبارشية.

حيث سام نيافته الشماس روماني هلال باسم القس تيموثاوس، والشماس روماني القمص يونان باسم القس فليمون، والشماس صموئيل مايز باسم القس يسى.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني قد استقبل، ظهر اليوم بالمقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأسقف جوريا أسقف ديڤا ونيافة الأسقف سباستيان أسقف سلاتينا وثلاثة من الآباء الكهنة بالكنيسة الرومانية الأرثوذكسية وذلك خلال زيارتهم لمصر.

يوم روحي للصم وضعاف السمع بإيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين
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