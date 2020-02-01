AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ملخص أهداف مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي.. فيديو

السبت 01/فبراير/2020 - 07:04 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
تمكن فريق ليفربول من مواصلة الإقتراب من حصد لقب "البريميرليج"، بتحقيقه فوزه الـ24 أمام ضيفه ساوثهامبتون بأربعة أهداف دون رد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "الأنفيلد" ضمن مباريات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

جاء الهدف الأول بعد لحظات من بداية الشوط الثاني وبالتحديد الدقيقة 47، عن طريق أليكس تشامبرلين من تسديدة صاروخية أرضية من خارج منطقة الجزاء ليحمل من خلالها الهدف الأول لصالح أصحاب الأرض

وعزز ليفربول بالهدف الثاني  في الدقيقة 60، من كرة طولية من قبل دفعات الريدز وصلت إلى فيرمينو الذي كان يشغل الجهة اليسرى قبل أن يتوغل البرازيلي داخل منطقة الجزاء ويمررها إلى هندرسون خالي الرقابة الدفاعية الذي سددها بكل سهولة في شباك ساوثهامبتون.

ونجح صلاح في توقيع إسمه في سجل هدافي المباراة بالهدف الثالث من كرة وصلت إليه من قائد الريدز هندرسون، سجلها صلاح من لمسة أولي في شباك ساوثهامبتون.

وسجل صلاح الهدف الرابع من كرة وصلت إليه من فيرمينو داخل منطقة الجزاء، سجلها صلاح من لمسة أولي في شباك ساوثهامبتون. 

وأصبح رصيد ليفربول في صدارة جدول الترتيب بـ73 نقطة، بعد أن حقق الفوز في 24 مباراة وتعادل مباراة وحيدة ضد مانشستر يونايتد، ولم يتلق أي هزيمة، حيث إنه الفريق الوحيد الذي لم يخسر في البريميرليج هذا الموسم حتى الآن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالفيديو .. محمد صلاح يحرز الهدف الأول في شباك شيفيلد بعد مرور 4 دقائق

فيرمينو يسجل الهدف الثاني في شباك ولفرهامبتون قبل 5 دقائق من صافرة النهاية

حارس ساوثهامبتون يحرم ليفربول من هدف محقق .. والـ VAR يرفض ركلة جزاء لـ فيرمينيو

الحارس والـ VAR يحرمان ليفربول من التقدم على ساوثهامبتون فى الشوط الأول

الدوري الإنجليزي.. تشامبرلين يسجل الهدف الأول في شباك ساوثهامبتون من تسديدة أرضية

الراية تحرم محمد صلاح من هدف ليفربول الثاني في شباك ساوثهامبتون

ترشيحاتنا

محمد صلاح يسجل الهدف الرابع لـ ليفربول في شباك ساوثهامبتون.. فيديو

متحرش وادي الدواسر يتصدر تويتر السعودية.. فيديو

النقض تقضى بقبول طعن عبد المنعم أبو الفتوح وابنه و6 آخرين ضد ادراجهم على قوائم الإرهاب

شاهد .. لحظة مطاردة سائحين صينيين مصابين بفيروس كورونا داخل بريطانيا

زوج الصحفية رحاب بدر: فيه حرامي قتلها هي منتحرتش.. تفاصيل

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي محمد صلاح في شباك ساوثهامبتون

AdvertisementS

الهزيمة لا تعني الوداع.. 3 فرص أمام الأهلي لانتزاع بطاقة التأهل الأفريقية من قلب السودان

مفاجأة من العيار الثقيل.. كواليس المحاضرة الأخيرة للأهلي في الفاتح قبل مواجهة الهلال

تعرف على موعد مباراة الأهلي والهلال والقنوات الناقلة

مفاجأة.. الأهلي السعودي يقيل مدرب الزمالك الأسبق

3 لمسات .. محمد صلاح يسجل الهدف الثالث لـ ليفربول في شباك ساوثهامبتون .. فيديو

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي محمد صلاح في شباك ساوثهامبتون

اول تعليق من مدرب الزمالك بعد التعادل أمام أول أغسطس فى ختام دور المجموعات

كلوب يحسم موقف محمد صلاح من الرحيل عن ليفربول

محمد صلاح يسجل الهدف الرابع لـ ليفربول في شباك ساوثهامبتون.. فيديو

فضيحة جديدة ..أدلة على رشاوى قطرية لمسئولي الفيفا في بطولة كأس العالم

كاف يحدد موعد قرعة دور الثمانية بـ دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

فى غياب 10 لاعبين .. الزمالك يكتفي بالتعادل السلبي أمام أول أغسطس خارج الديار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجماهير تتوافد وتهتف قبل لقاء الأهلي: هلال هلال.. يا ستار.. صور

بعد تصدرها جوجل.. شاهد أفضل إطلالات ميس حمدان

سعر سينوفا senova اليوم في مصر بعد تراجع الأسعار.. صور