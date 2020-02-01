السفير السعودي يصل عزاء والد رئيس تحرير جريدة الأخبار .. صور

وصل منذ قليل السفير أسامة النقلي سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر عزاء والد الكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار والمقام حاليأ بمسجد عمر مكرم بوسط القاهرة.

وقدم السفير السعودي أسامة النقلي العزاء للكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار في وفاة والده.

وعقد اليوم عزاء والد الكاتب الصحفى خالد ميرى رئيس تحرير الأخبار ووكيل نقابة الصحفيين بمسجد عمر مكرم .





وكانت قد شيعت جنازة الراحل ودفن بمقابر العائلة مساء الأربعاء الماضى في نزلة البدرمان بمحافظة المنيا.



