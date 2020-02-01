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أخبار البلد

السفير السعودي يصل عزاء والد رئيس تحرير جريدة الأخبار .. صور

السبت 01/فبراير/2020 - 07:09 م
السفير السعودي في
السفير السعودي في عزاء والد خالد ميري
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عمرو سيد _ إيهاب أشرف
وصل منذ قليل السفير أسامة النقلي سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر عزاء والد الكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار  والمقام حاليأ بمسجد عمر مكرم بوسط القاهرة.

وقدم السفير السعودي أسامة النقلي العزاء للكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار في وفاة والده.

وعقد اليوم  عزاء والد الكاتب الصحفى خالد ميرى رئيس تحرير الأخبار ووكيل نقابة الصحفيين  بمسجد عمر مكرم .

وكانت قد شيعت جنازة الراحل ودفن بمقابر العائلة مساء الأربعاء الماضى في نزلة البدرمان بمحافظة المنيا.

وكان  ضياء رشوان نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس وعدد من الصحفيين والإعلاميين والشخصيات العامة قد نعوا والد الكاتب  الصحفى خالد ميرى رئيس تحرير جريدة الأخبار ووكيل نقابة الصحفيين.
السفير السعودي يصل عزاء والد رئيس تحرير جريدة الأخبار .. صور
السفير السعودي يصل عزاء والد رئيس تحرير جريدة الأخبار .. صور
السفير السعودي يصل عزاء والد رئيس تحرير جريدة الأخبار .. صور
السفير السعودي يصل عزاء والد رئيس تحرير جريدة الأخبار .. صور
السفير السعودي يصل عزاء والد رئيس تحرير جريدة الأخبار .. صور
السفير السعودي يصل عزاء والد رئيس تحرير جريدة الأخبار .. صور
السفير السعودي يصل عزاء والد رئيس تحرير جريدة الأخبار .. صور
السفير السعودي يصل عزاء والد رئيس تحرير جريدة الأخبار .. صور
السفير السعودي يصل عزاء والد رئيس تحرير جريدة الأخبار .. صور
السفير السعودي يصل عزاء والد رئيس تحرير جريدة الأخبار .. صور
السفير السعودي يصل عزاء والد رئيس تحرير جريدة الأخبار .. صور
السفير السعودي يصل عزاء والد رئيس تحرير جريدة الأخبار .. صور
السفير السعودي يصل عزاء والد رئيس تحرير جريدة الأخبار .. صور
السفير السعودي يصل عزاء والد رئيس تحرير جريدة الأخبار .. صور
السفير السعودي يصل عزاء والد رئيس تحرير جريدة الأخبار .. صور
السفير السعودي يصل عزاء والد رئيس تحرير جريدة الأخبار .. صور
السفير السعودي يصل عزاء والد رئيس تحرير جريدة الأخبار .. صور
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