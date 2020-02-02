متتخلصيش منها .. سر بالأسنان اللبنية تساعد في الشفاء من مرض خطير

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تشير الدراسات الصغيرة التي أجريت على حيوانات معملية إلى أن هذه الخلايا تفرز عوامل النمو - المنشطات الهرمونية أو البروتينات - التي يمكن أن تغذي الخلايا المريضة ، وتعمل كعوامل قوية مضادة للالتهابات يمكن أن تروض اضطرابات المناعة الذاتية، وربما تولد عصبًا جديدًا و الأنسجة العضلية.





تشير الأبحاث الأولية إلى أنه من المحتمل أن يعالجوا الحالات الطبية مثل أمراض القلب وإصابات النخاع الشوكي ومرض السكري من النوع الأول عن طريق توليد خلايا جديدة يمكنها أن تحل محل الخلايا التالفة أو الميتة، من الاسنان التي تساقطت في فترة الطفولة وتم الاحتفاظ بها .



