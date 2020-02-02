متتخلصيش منها .. سر بالأسنان اللبنية تساعد في الشفاء من مرض خطير

من المعروف ان اسنان الاطفال بعد ان تتساقط في مرحلة الطفولة، تتخلص منها الأسرة، اعتقادا منهم أنه عند التخلص منها تظهر أسنان أفضل، ولكن كشف موقع "leapsmag" أن الأسنان التي تتساقط من الطفل لها فائدة بعد مرور العمر.
قال الدكتور ديفيس أخصائي صحة الأسنان في نيويورك ان تسقط أسنان الأطفال اللبنية في مرحلة الطفولة، وتلجأ الأمهات للتخلص من أسنانأطفالهم سريعا بعد السقوط.
وتابع الدكتور أنه يجب على الأمهات الحفاظ على أسنان الأطفال بعد السقوط مباشرة، فيما يسمى "tooth bank".
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وأضاف أن تلك الأسنان المتساقطة تحتوي على خلايا جذعية تساعد في الشفاء من الأمراض، مثل السرطان والزهايمر، وذلك من خلال استخدام الخلايا التي تتواجد داخل اسنان الطفل.
تشير الدراسات الصغيرة التي أجريت على حيوانات معملية إلى أن هذه الخلايا تفرز عوامل النمو - المنشطات الهرمونية أو البروتينات - التي يمكن أن تغذي الخلايا المريضة ، وتعمل كعوامل قوية مضادة للالتهابات يمكن أن تروض اضطرابات المناعة الذاتية، وربما تولد عصبًا جديدًا و الأنسجة العضلية.
تشير الأبحاث الأولية إلى أنه من المحتمل أن يعالجوا الحالات الطبية مثل أمراض القلب وإصابات النخاع الشوكي ومرض السكري من النوع الأول عن طريق توليد خلايا جديدة يمكنها أن تحل محل الخلايا التالفة أو الميتة، من الاسنان التي تساقطت في فترة الطفولة وتم الاحتفاظ بها .