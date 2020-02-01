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رياضة

لماذا خرج أحمد فتحي من تشكيل الأهلي أمام الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا

السبت 01/فبراير/2020 - 07:38 م
احمد فتحي
احمد فتحي
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عبدالحكيم ابو علم
أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن تشكيل الفريق لمواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد الجوهرة في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني. 
خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي. 
خط الهجوم: مروان محسن.

وخرج من تشكيلة فايلر الرئيسية للمباراة أحمد فتحي الظهير الأيمن بسبب تعرضه للإصابة. 

وقال حازم الحديدي مدير أعمال اللاعب أن فتحي تعرض للاصابة وكان يرغب في المشاركة بالمواجهة الحاسمة ولكن الورم في أنكل القدم منعه من خوض المباراة.

وكشفت مصادر خاصة داخل النادي الأهلي أن فتحي تعرض لإصابة قوية في أنكل القدم بمران الأمس وبذل الجهاز الطبي كل جهده لعلاج الجوكر ومشاركته في المباراة.

ولكن الجوكر لم يتماثل للشفاء فقرر فايلر أن يستبعده من تشكيلة المباراة بعد ان تأكد عدم شفائه من الجهاز الطبي.
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