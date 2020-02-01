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اقتصاد

الحكومة تقترض 42 مليار جنيه لتدبير احتياجات الموازنة خلال أسبوع

السبت 01/فبراير/2020 - 07:52 م
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيى

تستهدف وزارة المالية خلال الاسبوع الجاري، الاقتراض من البنوك مبلغ 42 مليار جنيه لتدبير احتياجاتها التمويلية بالموازنة.


قال تقرير صادر عن إدارة الدين العام بالوزارة و اطلع "صدى البلد" عليه؛ إنه تم تكليف البنك المركزي المصري بعمليات الإقتراض بآليات أدوات الدين من سندات وأذون الخزانة، لتوفير المبالغ المالية المطلوبة.


ذكر التقرير إنه بموجب التكليف الصادر للبنك المركزي المصري، فإنه من المستهدف طرح 3 عطاءات دورية وتحديدا في أيام الأحد والخميس والإثنين من الأسبوع الجاري.


وفقا لجدول طرح أدوات الدين فإنه من المقرر بيع أذون خزانة من آجال "91،273،182،364" يوما بقيمة تقدر بـ25 مليار جنيه خلال يومي الأحد و الخميس من الأسبوع الجاري، منها أجلي 91 و 273 يوما بـ14.5مليار جنيه اعتبارا من غدا الأحد، ثم استكمال الطرح الآخر يوم الخميس المقبل لأجلي 182 و 364 يوما بـ20.5 مليار جنيه.


وتستكمل الوزارة طرحها لليوم الثالث اعتبارا من الإثنين المقبل، حيث سيتم بيع سندات خزانة من استحقاقي 3 و 7 سنوات بـ7 مليارات جنيه.

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