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رياضة

الدوري الإنجليزي .. وست هام يتعادل مع برايتون .. وإيفرتون يقلب الطاولة على واتفورد

السبت 01/فبراير/2020 - 08:00 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تعادل نيوكاسل مع ضيفه نوريتش سيتي سلبيا.، في المباراة التي جمعت الفريقين على ضمن منافسات الجولة الـ25، ورفع نيوكاسل رصيده إلى 31 نقطة في المركز العاشر، كما رفع نوريتش سيتي رصيده إلى 18 نقطة في المركز العشرين الأخير.

كما تعادل وست هام مع ضيفه برايتون 3 - 3، في المباراة التي جمعت الفريقين بنفس الجولة.

و قلب إيفرتون تأخره بهدفين نظيفين أمام مضيفه واتفورد إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل إثنين. وتقدم واتفورد بهدفين نظيفين سجلهما آدم ماسينا وروبرتو بيريرا في الدقيقتين العاشرة و42، ثم سجل إيفرتون ثلاثة أهداف عن طريق ياري مينا "هدفين" في الدقيقتين 46 و49 وثيو والكوت في الدقيقة الأخيرة من المباراة، وشهدت المباراة طرد فابيان ديلف لاعب إيفرتون في الدقيقة 71.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 33 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد واتفورد عند 23 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الاخير.

كما فاز شيفيلد يونايتد على مضيفه كريستال بالاس بهدف نظيف سجله فيسنتي باناديرو، لاعب كريستال بالاس، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 58.

ورفع شيفيلد يونايتد رصيده إلى 36 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد كريستال بالاس عند 30 نقطة في المركز الثالث عشر.
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