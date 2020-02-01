طلعت: تم التعامل مع اختراق موقع وزارة الصحة سريعا ولم يستمر الأمر سوى سويعات

أكد وزير الاتصالات، عمرو طلعت أن الوزارة عازمة على مواصلة التطوير، وتحسين مستوى الخدمة، خلال الفترة المقبلة، ويتم العمل على ذلك، وفيما يخص باختراق موقع وزارة الصحة، قال: تم التعامل مع الأمر ولم يستمر سوى سويعات قليلة وتم وقف الهجمة، ويتم التواصل مع وزارة الصحة من أجل الوقوف على بعض الثغرات والجوانب الفنية والتقنية لمنع تكرار هذا الأمر مرة أخرى.

وأشار عمرو طلعت وزير الاتصالات، إلي أن هناك محاولات عديدة تتم للتصدى بمثل هذه المحاولات.





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جاء ذلك خلال ورشة العمل الثامنة التى يعقدها حزب مستقبل وطن، لمناقشة دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى بناء مصر الرقمية، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات.

حضر فعاليات الورشة، المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، ومحمد الجارحي الأمين العام المساعد بالحزب، والعامري فاروق، وزير الرياضة الأسبق والقيادي بالحزب، وفخري الفقي، أمين الشؤون الاقتصادية والاستثمار، وعددا من الأمناء والأمناء المساعدين وهيئات مكاتب الأمانات المختلفة بالحزب، فضلا أعضاء مجلس النواب عن الحزب.