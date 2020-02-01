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تعليم

وزير الشباب والرياضة يعطي إشارة بدء أسبوع الفتيات في نسخته الخامسة بالفيوم

السبت 01/فبراير/2020 - 09:58 م
أشرف صبحي
أشرف صبحي
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حسام الفقى
 اعطي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إشارة البدء لأسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بحضور الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم والدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم المستضيفة لأسبوع فتيات الجامعات الخامس و الدكتور صبحي حسنين نائب وزير التعليم العالى و الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ولفيف من رؤساء الجامعات و نواب رؤساء الجامعات والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة 

وخلال كلمته أعرب أشرف صبحي عن سعادته بأطلاق النسخة الخامسة من أسبوع الفتيات والذى يلتقي به أكثر من ثلاثة آلاف فتاة من مختلف الجامعات المصرية يتنافسن في جميع المجالات وتبادلن الرؤية والأفكار  مؤكدا إيمانه بقدرات الفتاة المصرية التي تعد ركيزة أساسية لبناء وتطور مصر.


 و يشارك وفد جامعة عين شمس في جميع مجالات المسابقات فى اسبوع فتيات الجامعات الخامس تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. وتضمن الحفل عرض طائرات دراون و العديد من العروض الرياضية لطلاب كلية التربية الرياضية جامعة الفيوم كما تفاعل الحضور مع المطرب الشاب حمادة هلال.
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