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رياضة

روما يخسر بـ رباعية أمام ساسولو في الدوري الإيطالي.. فيديو

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:22 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
تعرّض فريق روما لهزيمة برباعية لهدفين أمام ساسولو، فى اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة 22 للدوري الإيطالي “سيريا آ”.

في البداية تقدم فرانشيسكو كابوتو بهدف لساسولو في الدقيقة السابعة، ثم أضاف كابوتو الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 16.

وبحلول الدقيقة 26 سجل فيليب ديوريتيتش الهدف الثالث لساسولو.

مع انطلاقة الشوط الثاني، سجل إدين دجيكو هدفًا لروما في الدقيقة 55.

ثم أكمل الجيلاروسي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لوريزنو بليجريني في الدقيقة 69 لحصوله على بطاقة صفراء ثانية.

ازدادت المباراة جنونًا، وسجل جوردن فيرتو هدفًا ثانيًا لروما من ركلة جزاء في الدقيقة 73، وبعد دقيقة واحدة أحرز جيرمي بوجا هدفًا رابعًا لساسولو في الدقيقة 74.

انتهت المباراة بفوز ساسولو 4-2، وتجمد رصيد روما عند النقطة 39 في المركز الرابع، ورفع ساسولو رصيده للنقطة 26 في المركز 13.
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