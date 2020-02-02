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أصل الحكاية

من نقرة إلى دحديرة.. كيف تسبب هدف الهلال السوداني في مأزق للأهلي ؟

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:15 ص
الأهلي والهلال السوداني
الأهلي والهلال السوداني
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أحمد سالم
الأهلي.. بطل القرن الأفريقي وصاحب الرقم القياسي في الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا، تعثر في ملعب الجوهرة الزرقاء في السودان أمام نادي الهلال السوداني ليفقد نقطتين ثمينتين هبطتا به إلى مركز الوصيف في المجموعة خلف النجم الساحلي.

الأهلي ظل متقدما على الهلال السوداني بهدف محمد مجدي قفشة حتى الدقيقة 96 من عمر اللقاء الذي امتد 12 دقيقة بعد الوقت الأصلي، عندما تمكن نادي الهلال من إحراز هدف التعادل معلنا خسارة الأهلي صدارة المجموعة.

مقابلات المركز الأول 

قبل أن يستقبل الأهلي هدفا في شباكه، كانت المهمة ستبدو أكثر ارتياحية بالنسبة إلى اللاعبين خاصة أن صاحب المركز الأول سيلتقي الوصفاء من المجموعات الأخرى بحسب نظام البطولة ولائحتها.

كان الأهلي متأهبا لـ لقاء أحد الفرق الثلاثة، الوداد المغربي، الرجاء المغربي، الزمالك المصري، وهي في التصنيف من حيث القوة أقل درجة من أصحاب المركز الأول والذين تمكنوا عن جدارة من تحقيق الصدارة.

وتسبب هدف الدقيقة 96 في إرباك حسابات الأهلي الذي سينتقل الى مسوى آخر من المنافسة مع فرق لها ثقل كبير في القارة الأفريقية وعلى مستوى عال من اللياقة وتمتلك طموح فعلي لتحقيق البطولة.

3 مقابلات أصعب من بعض 

الأهلي بات الآن في انتظار قرعة كل خياراتها صعبة، حيث أن الثلاث فرق الأولى وهي مازيمبي الكونغولي، الترجي التونسي، صنداونز الجنوب إفريقي، جميعها حجرة عثرة ي طريق المارد الأحمر.

مازيمبي يبدو الأكثر قوة خلال العام، تمكن من الصعود متفوقا على وصيفه الزمالك الذي لحق به في المركز الثاني متخلفا عنه بـ 5 نقاط كاملة عند النقطة 9، بينما مازيمبي صعد بـ 14 نقطة.

صنداونز الجنوب أفريقي تسبب في ذكرى مؤلمة للأهلي بعد الخسارة أمامه بخماسية في البطولة الماضية، وتمكن من إزاحة الوداد الى المركز الثاني برصيد 9 نقاط والصعود بـ 14 نقطة.

الترجي التونسي صاحب اللقب في آخر نسختين للبطولة على حساب الأهلي والرجاء المغربي، امتلك نفس النقاط في المجموعة مع الرجاء برصيد 11 نقطة لكنه بلغ الصدارة متفوقا بفارق الأهداف.   
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