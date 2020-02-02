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مرأة

لا داعى للخوف ..4 نصائح من أول صينية تتعافى من فيروس كورونا

الأحد 02/فبراير/2020 - 08:31 ص
صدى البلد
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حياة عبد العزيز
"لا داعى للخوف" وجهت جيانغ "اول متعافية من فيروس كرورنا" بالصين عدة رسائل مهمة للمواطنين بعد تفشي الفيروس في الكثير من الدول وإصابة ومصرع العديد، نقلها عنها موقع "شينخوا الصيني".


وجاءت ابرز رسائل من جيانغ البالغة من العمر 44 سنة كتالى

١_لا داعى للخوف ويجب على المصاب انه يحافظ على مزاج جيد 

٢_الوقاية من الفيروس عن طريق غسل اليدين بإستمرار وارتداء الكمامات الصحية

٣_ الذهاب لاقرب مستشفى فى حالة ظهور اعراض لـ فيروس كرورنا مثل ارتفاع درجه الحرارة أو السعال أو الغثيان.

٤_الاستماع إلى تعليمات وارشادات الاطباء جيدا

يشار إلى ان جيانغ اول مصابه بـ فيروس كرورنا فى تشونغتشينغ بالصين واول متعافيه من المرض عالميا واستغرقت رحلت علاجها اسبوعين.
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