لاعبو الأهلي يصلون فندق الإقامة بعد انتهاء أزمة احتجازهم

وصلت منذ قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فندق الإقامة بالسودان، عقب مغادرة استاد الجوهرة الزرقاء.









وأكد إسلام الشاطر، في تصريحات عبر قناة الأهلي، أن بعثة الفريق وصلت بسلامة إلي فندق الإقامة لتناول وجبة العشاء، استعدادا للتوجة إلي مطار الخرطوم، لبدأ رحلة العودة للقاهرة.









وكان الأهلي تأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة، عقب التعادل الإيجابي مع الهلال السوداني بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على استاد الجوهرة الزرقاء بالسودان، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.



