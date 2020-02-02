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تعليم

تعرف على مواعيد وشروط مسابقة تحدي القراءة بـ جامعة عين شمس

الأحد 02/فبراير/2020 - 07:02 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
أعلنت إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة عين شمس عن تنفيذ المسابقة السنوية للبحوث الاجتماعية تحت عنوان "تحدي القراءة".

شروط المسابقة

الجانب الأول: قراءة ٥ قصص قصيرة باللغة العربيه ثم يقوم الطالب بتلخيص كل قصة في ورقتين. 
الجانب الثاني: قراءة ٥ قصص باللغة الإنجليزية ثم يقوم الطالب بتلخيص كل قصه في ورقتين ويكون التلخيص باللغة الإنجليزية 

ويراعي المتسابق اختيار القصص التي تنمي الوعي الثقافي ويقدم الطالب قراءة نقدية لكل قصه، موضحا ما الذي أعجبه والذي لم يعجبه 
ويختار أفضل شخصيات بالقصه ويوضح مدي تأثره بها علي القارئ واقتراح عنوان بديل ونهايه مختلفه لكل قصه وكتابه اسم القصه واسم المؤلف وعدد صحفات دور النشر.


وأعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب عن  الاوراق المطلوبة للتقديم بالمسابقة وهي اسم الطالب والكليه والفرقه التي ينتمي اليها  ورقم الهاتف ويرفق أيضا صوره البطاقة الشخصية وصوره الكارنيه وصوره الفيزا البريدية.

علما بان آخر موعد لتسليم القراءات في الإدارة العامة يوم الأربعاء الموافق ١٥/٤/٢٠٢٠

تعرف على مواعيد وشروط مسابقة تحدي القراءة بـ جامعة عين شمس
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