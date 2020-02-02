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رياضة

موعد مباريات اليوم الأحد 2-2-2020 والقنوات الناقلة

الأحد 02/فبراير/2020 - 07:32 ص
صدى البلد
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ريهام بكير

تنطلق اليوم الأحد 2-2-2020 ، العديد من المباريات والمواجهات النارية ، في مختلف المسابقات ، القارية ، والأوروبية ، ونستعرض توقتيت اللقاءات والقنوات الناقلة لها

كأس الكونفيدرالية الإفريقية "الكونفدرالية"

6.00 ، بيدفيست ويتس مع دجوليبا

6.00 ، سان بيدرو أمام إنييمبا 

6.00 ، النصر مع حوريا

6.00 ، حسنية أكادير مع  نادي بارادو 

6.00 ، إف سي نواذيبو مع بيراميدز

9.00 ، نهضة بركان  أمام  زاناكو

9.00 ، موتيما بيمبي مع  ادجوبي 

9.00 ، إينوجو رينجرز  مع  المصري البورسعيدي

وتذاع المباريات عبر قنوات بي ان سبورت " 1-7-8-9"

 

الدوري الإنجليزي

4.00 ، بيرنلي مع آرسنال

6.30 ، توتنهام هوتسبير  أمام مانشستر سيتي

وتذاع المباراتين عبر بي ان سبورت 2

 

الدوري الإسباني

1.00 ، ليجانيس مع  ريال سوسييداد

3.00 ، إيبار أمام ريال بيتيس

5.00 ، أتلتيك بيلباو مع خيتافي 

7.30 ، إشبيلية مع  ديبورتيفو ألافيس 

7.30 ،  فياريال أمام أوساسونا

10.00 ، برشلونة مع ليفانتي

وتذاع المباريات عبر بي ان سبورت "3 - 13"

 

الدوري الإيطالي

1.30 ، يوفنتوس مع فيورنتينا

4.00 ، أتلانتا مع جنوى

4.00 ، لاتسيو أمام سبال

4.00 ، ميلان مع هيلاس فيرونا

7.00 ، ليتشي مع تورينو

9.45 ، أودينيزي مع انتر ميلان

تذاع المباريات عبر بي ان سبورت " 4-7-8"

 

الدوري الألماني

4.30 ، كولن مع فرايبورج

7.00 ، بادربورن أمام فولفسبورج

وتذاع المباريات عبر بي ان سبورت 5

 

الدوري الفرنسي

4.00 ، نيس مع ليون

6.00 ، ميتز  أمام سانت إيتيان

10.00 ، بوردو مع مارسيليا

وتذاع المباريات عبر بي ان سبورت 6

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