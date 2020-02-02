موعد مباريات اليوم الأحد 2-2-2020 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الأحد 2-2-2020 ،
العديد من المباريات والمواجهات النارية ، في مختلف المسابقات ، القارية ،
والأوروبية ، ونستعرض توقتيت اللقاءات والقنوات الناقلة لها
كأس الكونفيدرالية الإفريقية "الكونفدرالية"
6.00
، بيدفيست
ويتس مع دجوليبا
6.00
، سان بيدرو أمام إنييمبا
6.00
، النصر مع حوريا
6.00
، حسنية أكادير مع نادي بارادو
6.00
، إف سي نواذيبو
مع بيراميدز
9.00
، نهضة
بركان أمام زاناكو
9.00
، موتيما بيمبي مع ادجوبي
9.00
، إينوجو
رينجرز مع المصري البورسعيدي
وتذاع المباريات عبر قنوات بي ان سبورت "
1-7-8-9"
الدوري الإنجليزي
4.00
، بيرنلي مع آرسنال
6.30
، توتنهام هوتسبير
أمام مانشستر سيتي
وتذاع المباراتين عبر بي ان سبورت 2
الدوري الإسباني
1.00
، ليجانيس مع ريال سوسييداد
3.00
، إيبار أمام ريال بيتيس
5.00
، أتلتيك بيلباو مع خيتافي
7.30
، إشبيلية مع ديبورتيفو ألافيس
7.30
، فياريال أمام أوساسونا
10.00
، برشلونة مع ليفانتي
وتذاع المباريات عبر بي ان سبورت "3 -
13"
الدوري الإيطالي
1.30
، يوفنتوس مع فيورنتينا
4.00
، أتلانتا مع جنوى
4.00
، لاتسيو أمام سبال
4.00
، ميلان مع هيلاس فيرونا
7.00
، ليتشي مع تورينو
9.45
، أودينيزي مع انتر ميلان
تذاع المباريات عبر بي ان سبورت "
4-7-8"
الدوري الألماني
4.30
، كولن مع فرايبورج
7.00
، بادربورن أمام فولفسبورج
وتذاع المباريات عبر بي ان سبورت 5
الدوري الفرنسي
4.00
، نيس مع ليون
6.00
، ميتز
أمام سانت إيتيان
10.00
، بوردو مع مارسيليا
وتذاع المباريات عبر بي ان سبورت 6