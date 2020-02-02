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رياضة

ميلان يسعى لمواصلة انتصاراته بـ الدوري الإيطالي على حساب فيرونا

الأحد 02/فبراير/2020 - 10:06 ص
إبراهيموفيتش لاعب
إبراهيموفيتش لاعب ميلان
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محمد السعيد
يستضيف فريق ميلان نظيره هيلاس فيرونا، اليوم، الأحد، في تمام الرابعة عصرأ، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الـ 22، من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى فريق ميلان بقيادة نجمه السويدي إبراهيموفيتش لمواصلة انتصاراته، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للأقتراب خطوة من المربع الذهبي.

وحقق ميلان الفوز في أخر 3 مباريات بالدوري الإيطالي، على حساب كالياري وأودينيزي وبريشيا.

على الجانب الأخر يطمح فريق هيلاس فيرونا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الروسونيري، للبقاء ضمن  منقطة وسط الجدول.

ويحتل ميلان المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة، بفارق نقطتين عن هيلاس فيرونا صاحب المركز العاشر.
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