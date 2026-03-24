قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

جامعة المنصورة ترصد مؤشرات أداء المستشفيات والمراكز الطبية

ارشيفيه
ارشيفيه
همت الحسينى

استعرض الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، تقريرًا حول أداء المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، في الفترة من 19 حتى 23 مارس 2026، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لضمان انتظام تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بكفاءة عالية طوال أيام الإجازة.

وأكد رئيس الجامعة أن المستشفيات عملت بكامل طاقتها التشغيلية على مدار 24 ساعة، مع جاهزية كاملة للفرق الطبية وأطقم التمريض، بما مكّنها من التعامل الفوري مع مختلف الحالات، خاصةً الحالات الحرجة. كما توافرَت الأدوية والمستلزمات الطبية، واستمر إجراء العمليات الجراحية العاجلة دون تأخير. وشهدت كافة القطاعات الطبية والتشخيصية انتظامًا في العمل، مع كفاءة عالية في إدارة الضغط التشغيلي، بما يعكس الدور الحيوي للمستشفيات الجامعية كركيزة أساسية في المنظومة الصحية.

وكشف التقرير عن حجم الجهود المبذولة خلال فترة الإجازة؛ حيث استقبلت المستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة (3330) حالة طوارئ، إلى جانب دخول (733) حالة إلى الأقسام الداخلية، وإجراء (206) عملية جراحية، فضلًا عن تنفيذ (3065) فحص أشعة، وإجراء (23567) تحليلًا معمليًا، وتقديم (1795) جلسة غسيل كلوي، بالإضافة إلى تفعيل (515) حالة عبر نظام الاستدعاء الإلكتروني.

كما أظهر التقرير مؤشرات الأداء التشغيلية؛ حيث سجلت مستشفى الطوارئ أعلى معدل استقبال بعدد (1978) حالة، بما يمثل نحو 60% من إجمالي الحالات. وحققت مستشفى الباطنة أعلى معدل دخول للحالات بعدد (220) حالة، بما يمثل نحو 30% من إجمالي الدخول، بينما سجلت مستشفى الطوارئ أعلى عدد من العمليات الجراحية بإجمالي (87) عملية، بنسبة 42% من إجمالي العمليات.

وفيما يتعلق بالخدمات التشخيصية، تصدرت مستشفى الطوارئ خدمات الأشعة بعدد (2210) حالة، بما يمثل نحو 72% من إجمالي الأشعة. في حين سجلت مستشفى الباطنة أعلى عدد من التحاليل المعملية بإجمالي (8700) تحليل، بنسبة 37% من إجمالي التحاليل، بينما جاءت مستشفى المنصورة الجامعي في صدارة خدمات الغسيل الكلوي بعدد (1506) حالة، بما يمثل نحو 84% من إجمالي الحالات.

وأشار التقرير إلى أن الأداء خلال فترة العيد عكس جاهزية عالية للمنظومة الطبية، واستمرار تقديم الخدمات بكفاءة رغم ضغط الإجازات، مع قدرة واضحة على استيعاب حالات الطوارئ والتعامل مع مختلف التخصصات الطبية، إلى جانب انتظام خدمات الأشعة والتحاليل، وكفاءة تشغيل وحدات الغسيل الكلوي، وفعالية نظام الاستدعاء الإلكتروني في دعم سرعة الاستجابة.

وفي ختام البيان، وجّه الدكتور شريف خاطر خالص الشكر والتقدير للدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور الشعراوي كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ومديري المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة. كما وجّه الشكر والتقدير لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، ولكافة الأطقم الطبية والتمريضية والإدارية والعاملين بالجهاز الإداري بالقطاع الطبي، مثمنًا جهودهم خلال فترة العيد، ومؤكدًا استمرار الجامعة في أداء رسالتها في تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين.

الدقهليه جامعه المنصوره رئيس الجامعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية
حريق هائل في إحدى أكبر مصافي النفط بتكساس
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء منقوع الحمص؟
طريقة تقطيع البصل قد تغير طعم الأكل بالكامل.. السر الذي يغفله الكثيرون
