توتنهام ضد مانشستر سيتي.. صراع مثير خارج الخطوط بين مورينيو وجوارديولا





موعد مباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي





تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين في تمام السادسة والنصف مساءً، على ملعب توتنهام الجديد، وتُنقل المباراة عبر شاشة بي إن سبورتس 2، بتعليق حفيظ دراجي.





ترتيب مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي





يحتل مانشستر سيتي وصافة ترتيب البريميرليج، برصيد 51 نقطة، متأخرًا عن ليفربول المتصدر بـ 22 نقطة، بينما يأتي توتنهام في المركز الثامن برصيد 34 نقطة.





صراع مثير بين مورينيو وجوارديولا





المتعة والإثارة سيكونان عنوان هذه المباراة، والتي يديرها من خارج الخطوط البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب السبيرز، وبيب جوارديولا قائد كتيبة السيتي، في صراع مثير متجدد بينهما.





وقال مورينيو عن المنافسة بينه وبين جوارديولا: "لا أتذكر مع بيب أكثر من السنوات الثلاث التي قضيناها معًا في نفس الفريق (برشلونة)، وتقاسمنا لنفس المساحة من العمل، أتذكر ذلك أكثر من المنافسة وقت برشلونة وريال مدريد، وإنتر ميلان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا، وسيتي ومان يونايتد".

وأضاف: "الآن توتنهام وسيتي، وليس جوزيه وجوارديولا، هذا فصل جديد بالنسبة لنا، لكن بالنسبة لي الأمر واحد (الفوز)، تحقيق الثلاث نقاط لصالح فريقي".





توتنهام ضد مانشستر سيتي



تُمثل المباراة فرصة مثالية لجوزيه مورينيو، لكسب دفعة معنوية جديدة في هذا التوقيت الصعب من الموسم، بعد النتائج المخيبة للآمال في الفترة الماضية، إلى جانب تحسين موقف السبيرز في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، واقتحام المربع الذهبي المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في نسخته المقبلة.





ولكن يدرك مورينيو جيدًا أن هذه المهمة لن تكون سهلة أمام خصم قوي، مثل مانشستر سيتي حامل اللقب في آخر عامين، بقيادة بيب جوارديولا.





ويفتقد توتنهام في مباراة اليوم، لخدمات كل من، نجمه الأول هاري كين، وموسى سيسوكو، بالإضافة إلى بن دافيس، بسبب الإصابة.





ومن المتوقع أن نرى المهاجم الهولندي الجديد ستيفن بيرجوين، المنضم حديثًا للسبيرز قادمًا من آيندهوفن الهولندي، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.





في المقابل، تمثل المباراة اختبارًا هامًا لكتيبة بيب جوارديولا، والذي يبحث عن الفوز رقم 17 له هذا الموسم، لتضييق الخناق على ليفربول.





ويلتقي اليوم أيضًا، آرسنال مع بيرنلي، عندما يحل ضيفًا عليه في تمام الرابعة عصرًا، على ملعب "تيرف مور"، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

يستضيف فريق توتنهام هوتسبير نظيره مانشستر سيتي، اليوم، الأحد، في قمة مباريات الجولة رقم 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".