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اقتصاد

الدولار يصل 16.30 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 2 -2- 2020

الأحد 02/فبراير/2020 - 10:07 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
استقرت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، الأحد 2-2- 2020، أمام الجنيه، حيث استقر سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأخرى، وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.

وفيما يلي نستعرض سعر الدولار، اليوم الأحد 2-2- 2020، وأسعار العملات الأجنبية:

سعر الدولار والعملات الأجنبية
 
سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، الأحد ، شراءً 15.74 جنيه، وبيعا 15.84 جنيه.

سعر اليورو​

بينما سجل سعر اليورو​ اليوم، الأحد ، شراءً 17.32 جنيه، وبيعا 17.44 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني​

أما سعر الجنيه الإسترليني​ اليوم، الأحد ، فقد سجل شراءً 20.50 جنيه، وبيعا 20.62 جنيه.

الفرنك السويسري​

وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم، الأحد ، شراءً 16.19 جنيه، وبيعا 16.30 جنيه.
 
سعر الـ 100 الين اليابانى

أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، الأحد ، فقد سجل شراءً 14.43 جنيه، وبيعا 14.53 جنيه.

سعر اليوان الصينى

سجل اليوان الصينى اليوم، الأحد ، شراءً 2.27 جنيه، وبيعا 2.29 جنيه.
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