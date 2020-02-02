الدولار يصل 16.30 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 2 -2- 2020

استقرت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، الأحد 2-2- 2020، أمام الجنيه، حيث استقر سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأخرى، وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.
وفيما يلي نستعرض سعر الدولار، اليوم الأحد 2-2- 2020، وأسعار العملات الأجنبية:
سعر الدولار والعملات الأجنبية
سعر الدولار الأمريكي
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، الأحد ، شراءً 15.74 جنيه، وبيعا 15.84 جنيه.
سعر اليورو
بينما سجل سعر اليورو اليوم، الأحد ، شراءً 17.32 جنيه، وبيعا 17.44 جنيه.
سعر الجنيه الإسترليني
أما سعر الجنيه الإسترليني اليوم، الأحد ، فقد سجل شراءً 20.50 جنيه، وبيعا 20.62 جنيه.
الفرنك السويسري
وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم، الأحد ، شراءً 16.19 جنيه، وبيعا 16.30 جنيه.
سعر الـ 100 الين اليابانى
أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، الأحد ، فقد سجل شراءً 14.43 جنيه، وبيعا 14.53 جنيه.
سعر اليوان الصينى
سجل اليوان الصينى اليوم، الأحد ، شراءً 2.27 جنيه، وبيعا 2.29 جنيه.