الدولار يصل 16.30 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 2 -2- 2020

استقرت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، الأحد 2-2- 2020، أمام الجنيه، حيث استقر سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأخرى، وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.





وفيما يلي نستعرض سعر الدولار، اليوم الأحد 2-2- 2020، وأسعار العملات الأجنبية:





سعر الدولار والعملات الأجنبية

سعر الدولار الأمريكي





سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، الأحد ، شراءً 15.74 جنيه، وبيعا 15.84 جنيه.





سعر اليورو​





بينما سجل سعر اليورو​ اليوم، الأحد ، شراءً 17.32 جنيه، وبيعا 17.44 جنيه.





سعر الجنيه الإسترليني​





أما سعر الجنيه الإسترليني​ اليوم، الأحد ، فقد سجل شراءً 20.50 جنيه، وبيعا 20.62 جنيه.





الفرنك السويسري​





وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم، الأحد ، شراءً 16.19 جنيه، وبيعا 16.30 جنيه.

سعر الـ 100 الين اليابانى





أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، الأحد ، فقد سجل شراءً 14.43 جنيه، وبيعا 14.53 جنيه.





سعر اليوان الصينى



