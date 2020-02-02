الأهلى عنده إدارة قوية .. الجماهير تطالب بحق القلعة الحمراء من الهلال السوداني

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر هشتاج #فين_حق_ الاهلى، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت أبرز التغريدات كالاتى :





‏الاهلي عنده إدارة قوية لازم نطلب حق الأهلي ‎#فين_حق_الاهلى.





‏محدش يحاسب اللاعيبة على أي حاجة بعد اقتحام الملعب، إحنا نفسنا كنا مرعوبين مابالك بقي هم ‎#فين_حق_الأهلى.





‏أنك تشوف حاجة زي كدة وتسكت تبقى ظالم

ولا للظلم شعب الأهلي كله يطالب بتطبيق اللايحة.

‎#فين_حق_الأهلى





‏لعيبتنا اثبتوا أنهم رجالة بعد المنظر ده وانهم يكملوا الماتش لا دول رجالة ورجالة أوى كمان ومش فارق معانا الفوز قد ما فارق أن اللاعيبة ترجع بالسلامه وجمهورنا يرجعلنا بالسلامة.





‎#فين_حق_الاهلى





شهد لقاء الأهلي ومضيفه الهلال السوداني أحداث شغب، بعد أن اقتحمت الجماهير أرضية ملعب "الجوهرة الزرقاء" معقل بطل السودان، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا والتي حسمها التعادل 1-1.





وشعر لاعبو الأهلي والجهاز الفني للفريق بذعر بسبب إلقاء الزجاجات على اللاعبين والجهاز الفنى اعتراضا على قرارات الحكم المغربي.





ونزل أحد الجماهير إلى أرض الملعب مما أدى إلى نزول الأمن والحراس إلى أرض الملعب لإخراجه واستكمال المباراة.