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توك شو

الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة الواقية من فيروس كورونا.. فيديو

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:38 م
الدكتور مجدي بدران،
الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة
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فرح علاء الخولي

 قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنه يجب علينا الالتزام بارتداء "الكمامات" لأنها تحمي وتقلل من معدل الإصابة بالفيروس، ولكن مع معرفة كيفية استخدامها بالطريقة الصحيحة.


وأضاف الدكتور مجدي بدران، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، الذي يذاع على قناة Ten الفضائية، أنه اكتشف منذ فترة أن هناك الكثيرين ممن يرتدون الكمامة يصابون بأمراض أو تودى بحياتهم، واكتشف أن السبب هو أنه حين يقوم الفرد بخلعها يلمس بيديه الجزء الملوث الذي كان يلامس للفم، ولذلك من الضروري عدم ملامسة الجانب الموجه إلى الفم عند ارتداء "الكمامات"، فمن الضروري أن يكون الجزء الصلب من الكمامة في الأعلى، حتى يمكن ضغطه على الأنف لتقليل دخول الهواء من الخارج.


وتابع: "كما أن لبس اللون الأبيض من الخارج يدل على أن مرتديها مصاب، بينما لبس الوجه الآخر ذي اللون الأزرق من الخارج يدل على أن صاحبها يريد الوقاية وليس مريضًا، ويجب أن تكون فتحة الكمامة من الخارج أو ما يطلق عليها النافذة"، موضحا أنه يفضل قطع شريط الكمامة وعدم لمسها بعد التخلص منها.

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