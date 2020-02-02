ياسر إبراهيم: تخطينا مرحلة صعبة في مشوار دوري الأبطال بفضل شخصية الأهلي

أبدى ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بنجاح الفريق في التأهل إلى الدور ربع النهائي بدوري الأبطال الإفريقي.





وأضاف ياسر إبراهيم: حققنا المطلوب من مباراة الهلال، وتخطينا مرحلة صعبة في مشوار البطولة ولدينا أهداف أخرى نتطلع لتحقيقها، ولن نتخلى عن حلم انتزاع اللقب الإفريقي.





وأوضح أن شخصية لاعبي الأهلي كانت كلمة السر في حسم بطاقة التأهل، مؤكدًا أن جميع اللاعبين كانوا على قدر المسئولية.





وتابع ياسر إبراهيم حديثه بالتأكيد على أن الروح القتالية التي ظهر عليها لاعبو الأهلي أمس في مباراة الهلال السوداني، تعود لحالة الإصرار والعزيمة التي تملكها الجميع؛ لاستكمال مشوار البطولة الإفريقية بنجاح؛ وتحقيق الهدف الأسمى بحصد لقب دوري الأبطال.



