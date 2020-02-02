AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ياسر إبراهيم: تخطينا مرحلة صعبة في مشوار دوري الأبطال بفضل شخصية الأهلي

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:54 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
أبدى ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  سعادته بنجاح الفريق في التأهل إلى الدور ربع النهائي بدوري الأبطال الإفريقي.

وأضاف ياسر إبراهيم: حققنا المطلوب من مباراة الهلال، وتخطينا مرحلة صعبة في مشوار البطولة ولدينا أهداف أخرى نتطلع لتحقيقها، ولن نتخلى عن حلم انتزاع اللقب الإفريقي.

وأوضح أن شخصية لاعبي الأهلي كانت كلمة السر في حسم بطاقة التأهل، مؤكدًا أن جميع اللاعبين كانوا على قدر المسئولية.

وتابع ياسر إبراهيم حديثه بالتأكيد على أن الروح القتالية التي ظهر عليها لاعبو الأهلي أمس في مباراة الهلال السوداني، تعود لحالة الإصرار والعزيمة التي تملكها الجميع؛ لاستكمال مشوار البطولة الإفريقية بنجاح؛ وتحقيق الهدف الأسمى بحصد لقب دوري الأبطال.

Advertisements

ترشيحاتنا

أسعار تويوتا اليوم في مصر بعد تخفيض toyota corolla 2020 .. صور

أهم الأخبار ليلا.. وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة.. أول حالة وفاة بـ كورونا خارج الصين

في عيد ميلادها.. تعرف على العمر الحقيقي لـ شاكيرا

نجت بأعجوبة.. شاهد: لحظة دهس سيارة لـ سيدة في السعودية

لو ميسي كان ضيعها.. محمد شبانة يدافع عن كهربا

هل يشعر الميت بزيارة أقاربه.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استجابة سريعة لصدى البلد.. رفع القمامة من محيط شجرة مريم بالمطرية.. صور

أسعار جيب jeep من الوكيل بتحديث اليوم .. صور

كيف تكتشف الإصابة بـ فيروس كورونا؟