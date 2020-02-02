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رياضة

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة ياسر إبراهيم

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:48 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن ياسر إبراهيم مدافع الفريق تعرض لكدمة قوية في الرأس خلال مباراة الهلال السوداني، التي أقيمت أمس على استاد الجوهرة الزرقاء في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف أنه تم إجراء الإسعافات الأولية، على أن يتم خياطة موضع الإصابة في الرأس خلال الساعات المقبلة بعدما فضل تأجيل الأمر لحين العودة إلى القاهرة.

ويستأنف الأهلي تدريباته غدًا الاثنين استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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