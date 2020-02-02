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الصحة العالمية تحذر: كورونا قد يدخل الجسم من خلال العينين.. فيديو

الأحد 02/فبراير/2020 - 01:04 م
كورونا
كورونا
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آيات أحمد
عرضت فضائية "العربية" تقريرًا، عن طرق انتقال عدوى فيروس كورونا للإنسان، حيث إن ارتداء الأقنعة فقط لا يحمي من العدوى، فهناك أدلة قليلة على أنها فعالة للغاية، لكنها أكثر فائدة إذا كان الشخص مصاب بالفيروس ولا يرغب في نقله.

وجاء بالتقرير، أن مشهد ارتداء الأقنعة الواقية عادي، ولكن أصبحت جدوى حماية الكمامات الطبية لهم غير مضمون، حيث إن الكثير من الصينيين يرون فى ارتدائها وسيلة آمنة للحماية.

وقال الأطباء فى قسم الأمراض المعدية فى مؤسسة الصحة العامة، إن هناك وقاية ذات أدلة واسعة لمن يرتدون تلك الأقنعة، وينصحون بتغييرها بشكل دائم والتخلص منها بأمان واستخدامها مع اتباع سلوكيات النظافة العامة.

وحذر الأطباء من أن الفيروس الجديد من الممكن أن يدخل الجسم عن طريق العين، وحتى يمتثل المستخدمون لقواعد النظافة الشخصية، وتنصح منظمة الصحة العالمية بالنظافة الشخصية الجيدة وتغطية الفم والأنف بشكل فعال وتجنب الاتصال الوثيق مع أى شخص مشتبه بإصابته.

وتنتشر عدوى فيروس كورونا عن طريق السعال أو العطس في حال عدم تغطية الفم بمنديل، وإلى يومنا هذا لم تظهر البحوث العلمية الآلية حول كيفية انتشار عدوى فيروس كورونا الذي يصيب البشر وكيفية انتقاله من شخص إلى آخر، ومع ذلك يعتقد الباحثون أن فيروسات كورونا تنتقل بواسطة السائل (الرذاذ) الذي يخرج عن طريق السعال أو العطاس من خلال الجهاز التنفسي.

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