قرارات عاجلة بشأن المبادرة الرئاسية إعداد 1000 مدير مدرسة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه في ضوء قياس الأثر للمبادرة الرئاسية إعداد 1000 مدير مدرسة ، واستثماراً للكوادر البشرية التي خضعت لأعلى معايير التأهيل بإحدى الجهات، سيتم إلزام مديريات التربية والتعليم بالالتزام التام بما يلى:

يعد تسكين معلمي الفئة (أ) من المقبولين بمسابقة الـ 30 ألف معلم ممن اجتازوا التدريب النوعي المكثف 6 أشهر باحدى الجهات، واجباً وظيفياً لا يقبل الإرجاء بحيث يتم تسكينهم في المدارس التي تدار بواسطة خريجي المبادرة الرئاسية الدفعتين الأولى والثانية التابعة لإداراتهم التعليمية، لخلق بيئة عمل متجانسة" تحاكي النظم الإدارية الحديثة التي تدربوا عليها.

سرعة إنهاء إجراءات تكليف من لم يتم تكليفه من مديري الدفعة الثانية للمبادرة الرئاسية فوراً؛ حيث إن أي تأخير في هذا الإجراء يعد إهداراً لفرص استثمار موارد بشرية تم إعدادها إعدادا خاصا.

تتحمل المديرية المسئولية القانونية والإدارية عن أي خلل في مواءمة هذه الكوادر مع أماكنها المقررة حيث سيتم تقييم أداء المديريات بناءً على سرعة ودقة تنفيذ هذا التوجيه، مع اعتبار الموضوع مهما وعاجلا مع موافاة الوزارة بتقرير "إتمام التسكين" في موعد غايته أسبوع.

وكان قد أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لضمان تحقيق أهداف المنظومة التعليمية، مشددًا على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة، والانضباط داخل المدارس، وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، قائلًا: "نبذل جهودا مكثفة من أجل تقديم منظومة تعليمية تليق بأبنائنا الطلاب وتُسهم في إعداد جيل قادر على تحمل مسئولية الوطن، وسأظل داعمًا ومساندًا لكل القيادات التي تعمل بجد وإخلاص".

كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عيد اللطيف إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة العملية التعليمية وتحقيق بيئة تعليمية جاذبة للطلاب، بما يسهم في تحسين نواتج التعلم وبناء شخصية الطالب على أسس علمية وتربوية سليمة.