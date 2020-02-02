بـ جيب مبهج .. شيماء سيف تخطف الأنظار بـ إطلالة كاجول.. شاهد





وظهرت شيماء سيف، بجيب طويلة وأنيقة باللون الأسود ومنقوشة بمجموعة من الورود الصفراء، ارتدت معها تى شيرت باللون الأبيض وفوقه جاكيت لافت ومميز من الجينز.





واعتمدت ف الماكياج على اللون الأسود للعيون مع ارتداء نظارة شمسية أنيقة، ووضعت أحمر الشفاه باللون الكاشميرى الذى يبرز عن أنوثتها.





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كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلًا بين كتفيها، ووضعت فوقة إكسسوارات ملونة من القماش.





وأختارت مجموعة من الأكسسوارات عبارة عن عقد حول الرقبة وقرط طويل

شاركت الفنانة شيماء سيف، متابعيها بصورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجول.