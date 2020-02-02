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مرأة

بـ جيب مبهج .. شيماء سيف تخطف الأنظار بـ إطلالة كاجول.. شاهد

الأحد 02/فبراير/2020 - 01:16 م
شيماء سيف
شيماء سيف
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نهى هجرس
شاركت الفنانة شيماء سيف، متابعيها بصورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجول. 

وظهرت شيماء سيف، بجيب طويلة وأنيقة باللون الأسود ومنقوشة بمجموعة من الورود الصفراء، ارتدت معها تى شيرت باللون الأبيض وفوقه جاكيت لافت ومميز من الجينز.

واعتمدت ف الماكياج على اللون الأسود للعيون مع ارتداء نظارة شمسية أنيقة، ووضعت أحمر الشفاه باللون الكاشميرى الذى يبرز عن أنوثتها.

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كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلًا بين كتفيها، ووضعت فوقة إكسسوارات ملونة من القماش.

وأختارت مجموعة من الأكسسوارات عبارة عن عقد حول الرقبة وقرط طويل
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