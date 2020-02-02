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اقتصاد

لغسيل الشبكات.. قطع المياه عن 3 مناطق بالمنوفية غدا

الأحد 02/فبراير/2020 - 02:11 م
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن انقطاع المياه عن مدينة "شبين الكوم وضواحيها – كفر المصيلحة – ميت خاقان"، وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة صباح غد الاثنين وحتى الساعة الثالثة عصر نفس اليوم.

وأضافت الشركة فى بيان لها اليوم، أن ذلك القطع للخدمة يأتي نظرًا لقيامها بغسيل الشبكات.

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

كما تقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.

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