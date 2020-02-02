أيمن أشرف يواصل احتفاله بـ تأهل الأهلي لدور 8 بدوري أبطال إفريقيا





ونشر أيمن أشرف عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عددا من الصور له من مباراة أمس وعلق بصورة قلب.



حسم الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي تأهله إلى الدور ربع النهائى من منافسات دوري أبطال إفريقيا بعد تعادله مع الهلال السودانى بهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس بملعب الجوهرة فى إطار لقاءات الجولة الأخيرة من دور المجموعات.



وتأهل الأهلي إلى الدور ربع النهائى كثانى المجموعة بعد أن جمع 11 نقطة محتلا بها المركز الثانى خلف النجم الساحلى متصدر المجموعة برصيد 12 نقطة.

وأصبح الأهلى على موعد مع مواجهة نارية خلال منافسات الدور ربع النهائى ، حيث من المقرر ان يلتقى مع مازيمبي الكونغولى أو صن دوانز الجنوب إفريقي أو الترجي التونسي .



واصل أيمن أشرف نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي احتفاله بـ تأهل الفريق لـ دور الـ 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا عقب التعادل أمام الهلال السوداني 1-1 أمس.