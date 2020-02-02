الخارجية الأمريكية تدعو رئيس المجلس السيادي بالسودان لزيارة واشنطن





دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأحد، رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، لزيارة الولايات المتحدة.





وقال بيان للمجلس السيادي نشرته وكالة الأنباء السودانية "سونا": "وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ودعاه لزيارة واشنطن"





وكان البرهان قد تلقى رسالة شفهية من سلفاكير مارديت، رئيس دولة جنوب السودان.تتعلق بتعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين,



