شاهد.. مي سليم بإطلالة أنيقة بصحبة شقيقتها













نشرت الفنانة مي سليم صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.





وظهرت مي سليم في الصور برفقة شقيقتها ميس حمدان وتألقت كلًا منهما بإطلالة أنيقة وجذابة، نالت إعجاب العديد من متابعيهما.





يذكر أن آخر أعمال الفنانة مى سليم مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من تأليف أيمن سليم، ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، ويشارك في ‏بطولته ‏إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وإنجي المقدم، وداليا مصطفى، وأماني كمال.





وتدور أحداث المسلسل فى 45 حلقة، حيث يرصد فترة زمنية معينة وهى فترة الخمسينيات لإبراز ملامح الجمال فى تلك الفترة من خلال مناقشة عدد من القضايا خاصة الطبقات المتوسطة والفقيرة والباشوات والفنانين؛ إضافة إلى رصد حالة الشر التى لم يتم تسليط الضوء عليها.



