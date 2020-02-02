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أخبار العالم

الصين تستعد لفتح الأسواق لأول مرة منذ انتشار كورونا بضح 174 مليار دولار

الأحد 02/فبراير/2020 - 05:40 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قال البنك المركزي الصيني إنه سيضخ سيولة بقيمة 1.2 تريليون يوان (174 مليار دولار) في الأسواق من خلال عمليات إعادة الشراء العكسي يوم الاثنين بينما تستعد أسواق الأسهم لإعادة فتحها وسط تفشي فيروس كورونا جديد.

وبحسب "رويترز"، تعهدت السلطات الصينية باستخدام أدوات السياسة النقدية المختلفة لضمان استمرار وفرة السيولة ودعم الشركات المتضررة من وباء الفيروس الذي أودى بحياة 305 أشخاص، جميعهم باستثناء واحدة في الصين.

وأعلن بنك الشعب الصيني في بيان يوم الأحد، مضيفًا أن إجمالي السيولة في النظام المصرفي سيكون 900 مليار يوان أعلى من نفس الفترة من عام 2019 بعد الضخ.

ووفقًا لحسابات رويترز المستندة إلى بيانات البنك المركزي الرسمية، من المقرر أن تدعم عمليات إعادة الشراء العكسي بقيمة 1.05 تريليون يوان يوم الاثنين، مما يعني أنه سيتم ضخ 150 مليار يوان في صافي النقد.

ويستعد المستثمرون لجلسة متقلبة في الأسواق الصينية عندما تستأنف عمليات التداول يوم الاثنين بعد استراحة رأس السنة القمرية الجديدة التي تمددها الحكومة.

أغلقت جميع أسواق الأوراق المالية والعملة والسندات الصينية منذ 23 يناير وكان من المقرر إعادة فتحها يوم الجمعة الماضي.

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