احترس .. تناول هذا الجزء من الدجاج يتسبب في كوارث صحية

يوجد العديد من الأشخاص اللذين يحبون تناول الدجاج ، فهو متوفر ومذاقه لذيذ مما يجعله يتصدر قائمة الطعام لدى الكثيرون، كما ان الدجاج يحتوي على الكثير من الفوائد الصحية .





لكن أثبتت بعض الأبحاث مؤخرًا أن أجنحة الدجاج ورقابها لها أضرار خطيرة على صحة الانسان، وخاصةً النساء، فهي تسبب قرحة في الرحم، وذلك بسبب حقن الدجاج بمادة تسمى الستيرويد وهي نوع من الهرمونات التي تعجل في عملية نمو الدجاج ، وهي تسبب الفشل الكلوي وتؤدي إلى خفض النشاط الجنسي لدى الرجال، حسب ما أشار موقع " health line "





كما تسبب هذه المادة خلل بتوازن هرمونات الجسم الأمر الذي قد يسبب حالات التقزم، والسمنة في بعض المناطق كالثدي والبطن والأرداف لدى الأطفال والكبار، كما يسبب هذا الهرمون حدوث خلل في هرمونات الأطفال المسؤولة عن تكوين العظام والعضلات فتصبح عظام الأطفال هشة.





يتم حقن الدجاج بمادة الستيرويد في عنقها أو في جناحها، وبالتالي تتركز هذه المادة في عنق أو أجنحة الدجاج، وتؤثر مادة الاسترويد على الهرمونات الطبيعية الموجودة لدى الجميع كبارًا وصغارًا.





ويعتبر تكرار تناول أجنحة الدجاج من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بمرض القلب وامراض الكبد المزمنة، كما تؤدي إلى الإصابة بقلة الحيوانات المنوية، أما بالنسبة للإناث فتسبب خشونة الصوت وظهور شعر في كثير من مناطق الجسم، وعدم انتظام الدورة الشهرية وقد تسبب انقطاعها تمامًا في حالة تناول أجنحة أو رقاب الدجاج باستمرار.

ولذا ينصح بعدم تناول رقاب وأجنحة الدجاج لما تسببه من أمراض خطيرة للإنسان.



