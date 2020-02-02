مانشستر سيتي ضد توتنهام.. سون يسجل الثاني ويصعب الأمور على جوارديولا ..فيديو

أحرز توتنهام الهدف الثاني في شباك مانشستر سيتي في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا على ملعب توتنهام هوتسبر فى الجولة الـ25 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.





وجاء هدف توتنهام الثاني في الدقيقة 71 عن طريق هيونغ مين سون من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء لتصطدم بقدم اوتاميندي مدافع المان سيتي وتسكن الشباك.





وافتتح توتنهام فى الدقيقة 63 عن طريق ستيفن بيرجوين من تسديدة صاروخية داخل منطقة الجزاء ، ويعد صاحب الهدف اول مباراة له مع مورينيو بعد إنضمامه من ايندهوفن الهولندي فى الميركاتو الشتوي .





وبدأ اللقاء بالسيطرة من جانب مانشستر سيتي ومحاولات رجال جوارديولا تهديد مرمى الخصم غير أن الهجمات ظلت بعيدة عن القائمين والعارضة ، بينما اعتمد توتنهام على الهجمات المرتدة فى انتظار خطأ من دفاع المان .





وراجع حكم الفيديو المساعد كرة خطرة بتدخل من سترلينج على ديلي آلي لكن اتضح عدم أحقيتها باحتساب بطاقة حمراء في الدقيقة 12 .









وجاء أول تهديد على مرمى توتنهام في الدقيقة 24 من جانب كيفين دي بروين الذي سدد كرة من خارج منطقة الجزاء أمسكها هوجو لوريس.





وحرم القائم هدف لأبناء جوارديولا بعد تسديدة قوية من سيرجيو أجويرو في الدقيقة 27 فاصطدمت بقدم هوجو لوريس وارتدت من القائم الأيسر.





واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح مانشستر سيتي بعد مرور 3 دقائق من واقعة سقوط اجويرو من جانب المدافع توتنهام ، فى الدقيقة 40 بعد تدخل الفار .





وأهدر جوندوجان ركلة جزاء في الدقيقة 43 بعدما تصدى لها لوريس وارتدت لـ رحيم ستيرلينج ويعرقله حارس توتنهام داخل منطقة الجزاء ، وطالب لاعبو مانشستر سيتي باحتساب ركلة جزاء أخرى و لكن بعد مراجعة اللقطة لم يتم احتساب شيء.





كما حدث مشاجرة بين لوريس ورحيم بشأن ركلة الجزاء ، وتدخل الحكم والبعض اللاعبين لتهدئة الأمور .





ورصدت كاميرا المباراة ، سخريه جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام على طريقته الخاصة "بالضحك الهستيري" بعد احتساب ركلة جزاء لصالح مانشستر سيتي خلال الشوط الأول .





وأهدر أجويرو فرصة أمام المرمى في الدقيقة 45 بعدما استلم بشكل رائع وسقط المدافع لكن الأرجنتيني سددها في الشباك من الخارج.





وأشهر حكم المباراة بطاقة حمراء لمدافع زينشينكو بعد عرقلة لاعب توتنهام بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية ليكمل أبناء جوارديولا المباراة بـ10 لاعبين .





ويفتقد توتنهام في مباراة اليوم، لخدمات كل من، نجمه الأول هاري كين، وموسى سيسوكو، بالإضافة إلى بن دافيس، بسبب الإصابة.





ويحتل مانشستر سيتي وصافة ترتيب البريميرليج، برصيد 51 نقطة، متأخرًا عن ليفربول المتصدر بـ 22 نقطة، بينما يأتي توتنهام في المركز الثامن برصيد 34 نقطة.



