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أخبار العالم

شاهد.. اللقطات الأولى لحادث الطعن في جنت البلجيكية

الأحد 02/فبراير/2020 - 08:21 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
تداولت وسائل إعلام بلجيكية اللقطات الأولى لحادث الطعن الذي نفذته امرأة بمدينة جنت شمالي بلجيكا، وأسفر عن إصابة عدة أشخاص بجروح متفرقة.

وقالت وكالة "إتش.إل.إن" البلجيكية إن "الشرطة فتحت النار على مسلح بعد أن هاجم شخصين آخرين بسكين"، موضحة أن "المهاجم أصيب في يده"، مبينة أن حالة ضحيتي الهجوم ومدى إصابتهما غير معروفة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المشتبه بها أصيبت بعدة طلقات. 

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من حادث طعن في منطقة ستريتم جنوب العاصمة، لندن، حيث أعلنت الشرطة البريطانية ان "أجهزة الطوارئ تتعامل مع واقعة في ستريتم"، داعية المواطنين إلى "تجنب المنطقة".

وقالت الشرطة إن الحادث أسفر عن إصابة شخصين، مشيرةً إلى أن قوات الأمن نجحت في التصدي للهجوم ومقتل منفذه، وأن دوافعه إرهابية.
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