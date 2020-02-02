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برلمان

الصحة: الإنفلونزا تسبب وفيات أكثر من الكورونا

الأحد 02/فبراير/2020 - 08:43 م
فيروس كورونا - أرشفية
فيروس كورونا - أرشفية
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عبد الرحمن سرحان- عدسة: عمرو السيد

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة والسكان ورئيس اللجنة الوطنية للوائح الصحية الدولية، إن الكورونا عبارة عن مجموعة فيروسات، تتمثل فى 4 مجموعات، منها 90% ليست ذات خطورة ومنها 10%مثل نزلات البرد،  وتكمن الضجة حول هذا الفيروس بسبب التحور، ولكن الأعراض جميعها مثل الانفلونزا العادي تتمثل فى ارتفاع درجة الحرارة، كحة، عطس، صعوبة فى التنفس، بشرط أن يكون له تاريخ سفر الى الصين، خلال 14 يوم، وهى فترة حضانة الفيروس.

 

وأضاف عبد الفتاح،  خلال ورشة عمل حزب مستقبل وطن،  أن المصابين بفيروس كورونا وصل العدد إلى  14 الف حالة على مستوى العالم، معظمها فى الصين، خارج الصين 159 حالة فى 23ولة، المرض منتشر فى الصين، وبلغت حالات الوفاة حتى هذه اللحظة 305 حالة وفاة، بمعدل 2.1% ، وهذا يؤكد أننا لسنا بصدد مرض خطير،  فالانفلونزا تسبب وفاة أعلى من الكورونا.

 

ولفت رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة والسكان ورئيس اللجنة الوطنية للوائح الصحية الدولية، إلى أنه برصد لحالات الوفيات وجد أن أغلبهم من أصحاب الأعمار الكبيرة، ومنهم من لديه عوامل تؤثر على المناعة، مؤكدا أننا أمام تحت الدراسة يسبب مشاكل تنفسية، الشخص السليم يتعافى منه،  وليس به علاج حتى الآن، ولكن يتم علاج الأعراض فقط مثل السخونية والعطس والكحول وما إلا ذلك.

 

وأكد عبد الفتاح، أن مصر لا يوجد بها أى حالة مرضية، ولديها نظام صحى قوى يمنع حدوث المرض، وذلك من خلال الاكتشاف المبكر والتصدى له وهناك خطة قوية للحجر الصحى مزودة بأحدث تقنيات لاكتشاف أى حالة موجودة، وهناك كروت مراقبة صحية وبرنامج ممكن لمتابعة المصريين القادمين من الصين.

 

وأشاد عبد الفتاح، بالجهود المصرية فى إجلاء المصريين المتواجدين فى الصين، وذلك خلال 72 ساعة بشكل يحفظ هيبة الدولة المصرية ويضمن الحفاظ على هؤلاء المواطنين بشكل لائق، وسيتم تقديم كل الرعاية الطبية اللازمة لهم، متابعا:" مصر دولة عظيمة ولديها سياسات صحية كبيرة
الصحة: الإنفلونزا تسبب وفيات أكثر من الكورونا
الصحة: الإنفلونزا تسبب وفيات أكثر من الكورونا
الصحة: الإنفلونزا تسبب وفيات أكثر من الكورونا
الصحة: الإنفلونزا تسبب وفيات أكثر من الكورونا
الصحة: الإنفلونزا تسبب وفيات أكثر من الكورونا
الصحة: الإنفلونزا تسبب وفيات أكثر من الكورونا
الصحة: الإنفلونزا تسبب وفيات أكثر من الكورونا
الصحة: الإنفلونزا تسبب وفيات أكثر من الكورونا
الصحة: الإنفلونزا تسبب وفيات أكثر من الكورونا
الصحة: الإنفلونزا تسبب وفيات أكثر من الكورونا
الصحة: الإنفلونزا تسبب وفيات أكثر من الكورونا
الصحة: الإنفلونزا تسبب وفيات أكثر من الكورونا
الصحة: الإنفلونزا تسبب وفيات أكثر من الكورونا
الصحة: الإنفلونزا تسبب وفيات أكثر من الكورونا
الصحة: الإنفلونزا تسبب وفيات أكثر من الكورونا
الصحة: الإنفلونزا تسبب وفيات أكثر من الكورونا
الصحة: الإنفلونزا تسبب وفيات أكثر من الكورونا
الصحة: الإنفلونزا تسبب وفيات أكثر من الكورونا
الصحة: الإنفلونزا تسبب وفيات أكثر من الكورونا
الصحة: الإنفلونزا تسبب وفيات أكثر من الكورونا
الصحة: الإنفلونزا تسبب وفيات أكثر من الكورونا
الصحة: الإنفلونزا تسبب وفيات أكثر من الكورونا
الصحة: الإنفلونزا تسبب وفيات أكثر من الكورونا
الصحة: الإنفلونزا تسبب وفيات أكثر من الكورونا
الصحة: الإنفلونزا تسبب وفيات أكثر من الكورونا
الصحة: الإنفلونزا تسبب وفيات أكثر من الكورونا
الصحة: الإنفلونزا تسبب وفيات أكثر من الكورونا
الصحة: الإنفلونزا تسبب وفيات أكثر من الكورونا
الصحة: الإنفلونزا تسبب وفيات أكثر من الكورونا
الصحة: الإنفلونزا تسبب وفيات أكثر من الكورونا
الصحة: الإنفلونزا تسبب وفيات أكثر من الكورونا
الصحة: الإنفلونزا تسبب وفيات أكثر من الكورونا
الصحة: الإنفلونزا تسبب وفيات أكثر من الكورونا
الصحة: الإنفلونزا تسبب وفيات أكثر من الكورونا
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