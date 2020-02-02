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برلمان

«مستقبل وطن» ينظم ندوة حول طرق الوقاية من فيروس كورونا

الأحد 02/فبراير/2020 - 08:45 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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عبد الرحمن سرحان- عدسة: عمرو السيد

عقدت أمانة التدريب والتثقيف المركزية بحزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أحمد الجندي، ندوة حول " فيروس كورونا الجديد.. الوقاية والعلاج"، وذلك تحت رعاية المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب.


وحضر الندوة كل من الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، ورئيس اللجنة الوطنية للوائح الصحية الدولية، والدكتور مجدي عمر رئيس قسم الأمراض الصدرية بجامعة بنها، والدكتور أحمد الغندور، الأستاذ بقسم طب المجتمع الوقائي بجامعة حلوان، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب في القاهرة.

 

وشارك في الندوة النائب محمد خليل العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعدد من الأمناء والأمناء المساعدين وهيئات مكاتب الأمانات النوعية المختلفة، وأعضاء أسرة من أجل مصر بجامعة عين شمس، وأعضاء الحزب من محافظات، القاهرة، الشرقية، الإسماعيلية.
«مستقبل وطن» ينظم ندوة حول طرق الوقاية من فيروس كورونا
«مستقبل وطن» ينظم ندوة حول طرق الوقاية من فيروس كورونا
«مستقبل وطن» ينظم ندوة حول طرق الوقاية من فيروس كورونا
«مستقبل وطن» ينظم ندوة حول طرق الوقاية من فيروس كورونا
«مستقبل وطن» ينظم ندوة حول طرق الوقاية من فيروس كورونا
«مستقبل وطن» ينظم ندوة حول طرق الوقاية من فيروس كورونا
«مستقبل وطن» ينظم ندوة حول طرق الوقاية من فيروس كورونا
«مستقبل وطن» ينظم ندوة حول طرق الوقاية من فيروس كورونا
«مستقبل وطن» ينظم ندوة حول طرق الوقاية من فيروس كورونا
«مستقبل وطن» ينظم ندوة حول طرق الوقاية من فيروس كورونا
«مستقبل وطن» ينظم ندوة حول طرق الوقاية من فيروس كورونا
«مستقبل وطن» ينظم ندوة حول طرق الوقاية من فيروس كورونا
«مستقبل وطن» ينظم ندوة حول طرق الوقاية من فيروس كورونا
«مستقبل وطن» ينظم ندوة حول طرق الوقاية من فيروس كورونا
«مستقبل وطن» ينظم ندوة حول طرق الوقاية من فيروس كورونا
«مستقبل وطن» ينظم ندوة حول طرق الوقاية من فيروس كورونا
«مستقبل وطن» ينظم ندوة حول طرق الوقاية من فيروس كورونا
«مستقبل وطن» ينظم ندوة حول طرق الوقاية من فيروس كورونا
«مستقبل وطن» ينظم ندوة حول طرق الوقاية من فيروس كورونا
«مستقبل وطن» ينظم ندوة حول طرق الوقاية من فيروس كورونا
«مستقبل وطن» ينظم ندوة حول طرق الوقاية من فيروس كورونا
«مستقبل وطن» ينظم ندوة حول طرق الوقاية من فيروس كورونا
«مستقبل وطن» ينظم ندوة حول طرق الوقاية من فيروس كورونا
«مستقبل وطن» ينظم ندوة حول طرق الوقاية من فيروس كورونا
«مستقبل وطن» ينظم ندوة حول طرق الوقاية من فيروس كورونا
«مستقبل وطن» ينظم ندوة حول طرق الوقاية من فيروس كورونا
«مستقبل وطن» ينظم ندوة حول طرق الوقاية من فيروس كورونا
«مستقبل وطن» ينظم ندوة حول طرق الوقاية من فيروس كورونا
«مستقبل وطن» ينظم ندوة حول طرق الوقاية من فيروس كورونا
«مستقبل وطن» ينظم ندوة حول طرق الوقاية من فيروس كورونا
«مستقبل وطن» ينظم ندوة حول طرق الوقاية من فيروس كورونا
«مستقبل وطن» ينظم ندوة حول طرق الوقاية من فيروس كورونا
«مستقبل وطن» ينظم ندوة حول طرق الوقاية من فيروس كورونا
«مستقبل وطن» ينظم ندوة حول طرق الوقاية من فيروس كورونا
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