شاهد.. افتتاح وتطوير منشآت شرطية بمديرية أمن بورسعيد لخدمة المواطنين

أناب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اللواء مساعد الوزير لمنطقة القناة ، واللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد وقيادات المديرية، لافتتاح أعمال إنشاء وتطوير عدد من المنشآت الشرطية بنطاق محافظة بورسعيد.
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تم افتتاح قسم شرطة الجنوب ثان بعد إنشائه وتجهيزه لاستقبال المواطنين وتلقي بلاغاتهم والتعامل الفورى معها، وافتتاح وحدة تراخيص الملاكى والمنطقة الحرة بمنطقة الإسراء بحى الضواحى وتزويدها بأحدث التقنيات والوسائل الفنية لتوفير الوقت والجهد وتقديم أفضل خدمة للمترددين على الوحدة، وتطوير ورفع كفاءة جميع مرافق قسم شرطة العرب من الداخل والخارج وتجهيزه بأحدث الإمكانات والأثاث لاستقبال المواطنين وتلقى بلاغاتهم والتعامل الفورى معها، وتطوير ورفع كفاءة جميع مرافق إدارة الحماية المدنية ، وإنشاء مركز للمتدربين مجهز بأحدث الإمكانيات وفقًا لخطط التطوير المستهدفة.
وذلك فى إطار إستراتيجية أجهزة وزارة الداخلية الأمنية والمعاصرة والتى ترتكز فى أحد محاورها الجوهرية على استكمال الإمكانيات المادية والمقومات التقنية الحديثة ومواصلة تهيئة البيئة الوظيفية الخصبة لإطلاق الطاقات البشرية وارتيادها مدارج الجودة والإتقان. وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 68 لعيد الشرطة يناير 2020م، وإنفاذًا للخطط الطموحة للوزارة والتى تستهدف افتتاح منشآت شرطية جديدة فى المناطق ذات الكثافات السكانية بمختلف محافظات الجمهورية، وكذا تطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضارى متطور بسهولة ويسر.