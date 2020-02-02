حبس الجدة المتهمة بتعذيب الطفلة جنة 6 سنوات

قضت جنايات المنصورة برئاسة المستشار نسيم بيومي، وعضوية المستشارين فاروق محمد فخرى وأمير السيد أحمد، وممثلي النيابة محمد فتحى الشاورى ويوسف عبد العزيز، بحبس المتهمة بتعذيب حفيدتها "جنة" مما تسبب فى موتها، ٦ أعوام نظرا لما اقترفته فى حق حفيدتها.





وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة إلى مأمور مركز شرطة شربين من مستشفى شربين بوصول الطفلة ومقيمة بقرية بساط كريم الدين التابعة للمركز مصابة بحروق في أعضائها التناسلية، إضافة إلى كدمات وتورم شديد بالمنطقة الحساسة وتم نقلها لمستشفى المنصورة الدولي.



وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبسؤال جدها لوالدها اتهم جدتها لوالدتها وتدعى "صفاء عبد الفتاح عبد العزيز الزغبي"، بالقيام بذلك والتعدي على حفيدتها عن طريق تسخين آلة حادة وكيها في المنطقة الحساسة "أعضاءها التناسلية"، وتبين من التحريات أن الطفلة وشقيقتها الكبرى من أبوين كفيفين وانفصلا منذ أربع سنوات وانتقلا إلى حضانة الجدة للام بحكم قضائي لصالحها العام الماضي.