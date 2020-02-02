اختل توازنه أم انتحر .. "صدى البلد" تحاور أصدقاء وجيران الشاب قتيل مدينة نصر.. فيديو وصور

"كنا بنشوفه يوما .. كان صاحب صاحبة .. سمعته طيبة"، هكذا تحدث معظم أصدقاء وجيران الشاب الذى توفى بالأمس إثر سقوطه من شرفة منزله بمدينة نصر، تاركا ورائه محبه الجميع.





مابين ترجيح بانتحاره لإصابته بحالة اكتئاب.. وسقوطه نتيجة اختلال توازنه، لتنتهي قصة حياته بوفاته بعد أن أصيب بنزيف داخلي وارتجاج بالمخ.









حالة من الحزن خيمت على أفراد أسرته وأصدقائه وجيرانه بعد سماعهم الخبر المشئوم ، مندوب "صدى البلد" التقى مع رامي سليمان "18 سنة" هو أحد أصدقاء المتوفى منذ أيام الدراسة المدرسية ، حيث أكد أنه المتوفى رحمه الله عليه كان زميله منذ المدرسة لكنه سافر منذ أعوام الى دولة عربية وعاد منذ فترة وجيزة ، وعلم بخبر وفاته من خلال مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فحضرت على الفور صحبه أصدقائنا الى مسجد السلام بمدينة نصر لأداء صلاة الجنازة عليه تمهيدا لدفنه .





بينما رؤى صديق أخر للمتوفى رفض ذكر اسمه قائلا "إن المرحوم كان محب لأصدقائه وسمعته طيبة ولا يعاني من أمراض نفسية كما تردد، فربما كان مصابا ولم يحكِ لنا لكن تصرفاته كانت طبيعية معنا ولم نرى منه أى شئ سئ ، وكان دائم لعب رياضة الجيم .. ونحتسبه عند الله شهيدا".





كذا قال "سعيد" وهو حارس العقار الذى يقيم فيه المتوفى أنه فوجئ بسماع صوت ارتطام شديد بالحديقة الأمامية للعقار فهرولت مسرعا لاكتشف وفاة "محمد" بدون نقطة دماء واحدة فحاولت إيقاظه ظننا مني أنه مصاب بغيبوبة لكنه كان فاقدا للوعي تماما فأبلغت والدته وطلبنا الشرطة والإسعاف الذين حضروا على الفور وعلما وقتها أنه قد لقيا رب كريم رحمه الله عليه ، وختم كلامه قائلا "المرحوم كان اللى فى جيبه مش ليه ".





ووسط حشد من أهالي وجيران وأصدقاء المتوفى الذين تجمعوا أمام مسجد السلام بمدينة نصر لأداء صلاة الجنازة عليه تمهيدا لدفنه بمقابر الأسرة.





وعلم مندوب صدى البلد "أن المتوفى كان مقيم مع والدته وأن لديه 3 أشقاء متزوجين وأن والده متوفى منذ فترة ، وانه قد أصيب بحالة اكتئاب وكان يعالج مع طبيب بحي الدقي".





بداية اكتشاف الحادث عندما تبلغ لقسم مدينة نصر أول بسقوط شاب من علو بعقار سكني متفرع من شارع الطيران بدائرة القسم .





على الفور انتقل رجال المباحث الى مكان البلاغ ، وتبين أن المتوفى اسمه محمد ع "20 سنة" طالب بالصف الثاني بجامعة خاصة قد اختل توازنه وسقط من شرفة منزله بالطابق التاسع ليلقى مصرعه فى الحال.





وتبين ان المتوفى يعاني من حالة اكتئاب شديدة فى الآونة الأخيرة بسبب رفض أسرة محبوبته زوجها منها لصغر سنة وأنه مازال طالبا بالجامعة.





كما تبين ان الشاب المتوفى قد سبق أن هدد أسرته بالانتحار أكثر من مرة ، وقبل الحادث بساعات أبلغ والدته بأنه سوف يقوم بإلقاء نفسه من شرفه المنزل ليأسه من الحياة وابتعاده عن محبوبته .



