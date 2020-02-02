قصة حب واكتئاب .. مصرع شاب سقط من شرفة المنزل بـ مدينة نصر

لقى شاب مصرعه إثر سقوطه من شرفة منزله بمدينة نصر وسط ذهول المارة.





تلقى المقدم حسام نصر رئيس مباحث قسم مدينة نصر أول بلاغ بسقوط شاب من علو بعقار سكني بشارع الطيران بدائرة القسم.





انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتبين أن المتوفى اختل توازنه وسقط من شرفة منزله ليلقى مصرعه قبل وصوله إلى المستشفى.





وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أن المتوفى يعاني من حالة اكتئاب شديدة فى الأونة الأخيرة بسبب رفض أسرة حبيبته له لصغر سنة وأنه لا يعمل.





كما أشارت التحريات إلى أن الشاب سبق أن هدد أسرته بالانتحار أكثر من مرة، وقبل الحادث بساعات أبلغ والدته بأنه سوف يلقي نفسه من شرفة المنزل ليأسه من الحياة وابتعاد حبيبته عنه.





تم استدعاء شهود العيان، لسؤالهم حول ملابسات الحادث.