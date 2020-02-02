أطهر الطاهر لـ صدى البلد: قررت الرحيل عن الهلال بعد مباراة الأهلي

أكد أطهر الطاهر ، لاعب نادي الهلال السوداني ، أنه اتخذ قرارًا بالرحيل عن صفوف فريقه ، بعد مباراة الأمس ، أمام النادي الأهلي في دوري ابطال إفريقيا.
وقال الطاهر في تصريحات خاصة لصدى البلد :" متبقى في عقدي 4 أشهر مع النادي ، وبعد مباراة الأمس ، قررت الرحيل عن الفريق ، في ظل مشاكل في النادي في الفترة الأخيرة ، لذا قررت أن أكون بعيدًا عن الفريق في الفترة القادمة مشيرا إلى أن هذه البطولة أخذها على محمل الجد ، وبشكل خاص وكان يتمنى أن يصل الفريق فيها لمرحلة أبعد ، ولكن قدر الله وماشاء فعل.
ورحب الطاهر باللعب في الدوري المصري ، و أبدى إمكانية حدوث ذلك بعد انتهاء عقده في مايو القادم.