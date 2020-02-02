أطهر الطاهر لـ صدى البلد: قررت الرحيل عن الهلال بعد مباراة الأهلي

يذكر أن النادي الأهلي تأهل لدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا ، بعد تعادله مع الهلال السوداني في ستاد الجوهرة الزرقاء بأم درمان.



وقال الطاهر في تصريحات خاصة لصدى البلد :" متبقى في عقدي 4 أشهر مع النادي ، وبعد مباراة الأمس ، قررت الرحيل عن الفريق ، في ظل مشاكل في النادي في الفترة الأخيرة ، لذا قررت أن أكون بعيدًا عن الفريق في الفترة القادمة مشيرا إلى أن هذه البطولة أخذها على محمل الجد ، وبشكل خاص وكان يتمنى أن يصل الفريق فيها لمرحلة أبعد ، ولكن قدر الله وماشاء فعل.





ورحب الطاهر باللعب في الدوري المصري ، و أبدى إمكانية حدوث ذلك بعد انتهاء عقده في مايو القادم.



