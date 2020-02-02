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رياضة

أطهر الطاهر لـ صدى البلد: قررت الرحيل عن الهلال بعد مباراة الأهلي

الأحد 02/فبراير/2020 - 10:14 م
مباراة النادي الأهلي
مباراة النادي الأهلي والهلال السوداني
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إسماعيل محمود
أكد أطهر الطاهر ، لاعب نادي الهلال السوداني ، أنه اتخذ قرارًا بالرحيل عن صفوف فريقه ، بعد مباراة الأمس ، أمام النادي الأهلي في دوري ابطال إفريقيا.

يذكر أن النادي الأهلي تأهل لدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا ، بعد تعادله مع الهلال السوداني في ستاد الجوهرة الزرقاء بأم درمان. 

وقال الطاهر في تصريحات خاصة لصدى البلد :" متبقى في عقدي 4 أشهر مع النادي ، وبعد مباراة الأمس ، قررت الرحيل عن الفريق ، في ظل مشاكل في النادي في الفترة الأخيرة ، لذا قررت أن أكون بعيدًا عن الفريق في الفترة القادمة مشيرا إلى أن هذه البطولة أخذها على محمل الجد ، وبشكل خاص وكان يتمنى أن يصل الفريق فيها لمرحلة أبعد ، ولكن قدر الله وماشاء فعل.

ورحب الطاهر باللعب في الدوري المصري ، و أبدى إمكانية حدوث ذلك بعد انتهاء عقده في مايو القادم.

وكان أطهر قد سجل هدف فريقه الوحيد في مباراة الذهاب التي أقيمت بستاد السلام ، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف ، ويعد من أبرز لاعبي الفريق السوداني.

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