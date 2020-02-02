هنا شيحة تبكي علي رحيل خالد بشارة: خبر صادم ومحزن للغاية

حرصت الفنانة هنا شيحة على نعي خالد بشارة الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.





ونشرت "شيحة" صورة لخالد بشارة، وعلقت قائلة: "خبر صادم ومحزن للغاية، أعمق التعازي لأسرة خالد بشارة وأصدقائه، لقد كنت رجلا لطيفا خسرناه جميعا".





كان خالد بشارة، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة، لقى مصرعه صباح الجمعة، إثر حادث تصادم بميدان الرماية.



