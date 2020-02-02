«الحجر الصحي» يطمئن المصريين: تعاملنا من قبل مع سارس ونجحنا في منع دخوله.. شاهد

أكد الدكتور أيمن إمام، مدير إدارة الحجر الصحي، أنه لا توجد أى حالات مصابة بفيروس كورونا داخل مصر، ويرجع ذلك للجهود الكبيرة المبذولة من جانب الدولة لمنع دخول الفيروس.





وأضاف الدكتور أيمن إمام، أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، "تعاملنا من قبل مع سارس وكان منشأه الصين أيضا ولكن نجحنا فى منعه، وهذه ليست المرة الأولى التى نواجه فيها وباء خطيرا".





وأشار مدير إدارة الحجر الصحي، إلى أنه يتم تطهير الحقائب والملابس والطائرات القادمة من الصين، مضيفا "الطائرة التى ذهبت إلى الصين بها أطباء متخصصون للتعامل مع السيدات الحوامل العائدين من مدينة ووهان الصينية".





ولفت إلى أن الحجر الصحى بالمطارات يعمل على مدار الـ 24 ساعة وكل التجهيزات موجودة لاستقبال العائدين من الصين، معقبا: "يتم أيضا فحص جميع السفن القادمة والعابرة لقناة السويس".



