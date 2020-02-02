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فن

جائزة الـ BAFTA.. لورا ديرن أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في Marriage Story

الأحد 02/فبراير/2020 - 10:28 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
حصدت الممثلة لورا ديرن جائزة الـ بافتا BAFTA لأفضل ممثلة مساعدة عن دورها المميز في فيلم Marriage Story

وكانت "ديرين" حصدت الجائزة نفسها ضمن حفل جولدن جلوب وتقترب من جائزة الأوسكار بعد أيام.

وتضم القائمة 11 ترشيحًا من نصيب فيلم الجوكر و10 ترشيحات لكل من فيلم الأيرلندي، وحدث ذات مرة فى هوليوود.

فيلم 1917 وصل إلى 9 ترشيحات و6 ترشيحات لفيلم  Jojo Rabbit و5 ترشيحات لكل من Little Women وMarriage Story وThe Two Popesو4 ترشيحات لفيلم  Parasite


كانت السجادة الحمراء لـ حفل توزيع جوائز بافتا المقامة في قاعة ألبرت الملكية بلندن شهدت حضور عدد كبير من نجوم السينما العالمية.
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