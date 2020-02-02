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أخبار العالم

الإمارات تضيء معالمها البارزة بألوان العلم الصيني تضامنا مع بكين

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:29 م
صدى البلد
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أ ش أ

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة ثقتها بقدرة الصين على تجاوز هذه الأزمة واحتواء انتشار فيروس كورونا وتضامنها الكامل مع الصين وشعبها في كل الظروف.

وتوشحت أبرز معالم ومباني دولة الامارات؛ وفي مقدمتها أعلى مبنى في العالم "برج خليفة" بألوان العلم الصيني، مساء اليوم الأحد، تضامنا مع بكين جراء تفشي فيروس كرونا الجديد الذي أودى بحياة العديد من الضحايا من الشعب الصيني، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتأتي هذه المبادرة في إطار موقف التضامن القوي الذي أبدته دولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونهجها الإنساني الراسخ واستعدادها لتقديم أشكال الدعم كافة للصين وشعبها والتعاون مع المجتمع الدولي للتصدي لهذا الفيروس.
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