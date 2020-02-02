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رياضة

محمود فتح الله يصدم بيراميدز قبل مباراة الأهلي.. فيديو

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:53 م
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
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حسن العمدة
أكد محمود فتح الله المدرب العام لنادي بيراميدز، أن غياب عبدالله السعيد لاعب الفريق عن مواجهة الأهلي المقبلة أمر مؤثر جدًا بالنسبة لفريقه.

وقال فتح الله في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "بالطبع عبد الله السعيد لاعب كبير وهداف الدوري وغيابه مؤثر ولم نكن نتمنى حصوله على الإنذار الثالث في لقاء نادي مصر".

وتابع: "الجهاز الفني يثق في بقية اللاعبين وقدرتهم على تعويض غياب عبد الله السعيد أمام الأهلي".

ولفت إلى أن الفوز على نواذيبو جاء مهم للتحضير للفترة المقبلة التي تشهد مباريات مهمة وصعبة.

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