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أخبار العالم

إجراءات خاصة لفحص الطلاب السعوديين العائدين من ووهان الصينية

الإثنين 03/فبراير/2020 - 08:41 ص
الطلاب السعوديين
الطلاب السعوديين
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سعيد العربي
أعلنت وزارة الصحة السعودية أنه تم نقل الطلاب السعوديين فور وصولهم من مدينة ووهان الصينية "بؤرة فيروس كورونا"، إلى مقر طبي في الدرعية خصص لـ"الحجر الصحي الاحترازي" وذلك برفقة طواقم طبية متخصصة إلى سكن مناسب تم تجهيزه بالكامل لهم، تتوفر به العناية الطبية الكاملة، حيث سيتم عزلهم احتياطيًا لمدة أسبوعين حتى يتم التأكد من سلامتهم وإجراء جميع الفحوصات المخبرية لهم للاطمئنان عليهم.

كما أعادت التأكيد وطمأنة المواطنين والمقيمين أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي إصابة في المملكة بفيروس كورونا المستجد، بحسب الإمارات اليوم.

ويأتي هذا الإجراء في إطار أعمال التقصي الوبائي والمتابعة المستمرة التي تقوم بها الصحة للفيروس.

‏وقال وزير الصحة، توفيق الربيعة، على تويتر، الأحد، إنه "بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ومتابعة ولي العهد وحرصًا منهم على صحة المواطنين، استقبل الفريق الطبي الطلاب السعوديين الذين وصلوا إلى الرياض قادمين من ووهان- الصين حيث سيجري اتخاذ الإجراءات الاحترازية بعزلهم لمدة أسبوعين وعمل الفحوصات لهم"، متمنيًا لهم الصحة والعافية.
 
وأكد استشاري طب الباطنية والمعدية، الدكتور نزار باهبري، خلال مداخلة هاتفية على "العربية"، أنه لا يوجد أي إثبات طبي حول إصابة أحد الطلاب الذين وصلوا إلى الرياض، مشددًا على أن قيام وزارة الصحة بحجرهم هو إجراء احترازي فقط للاطمئنان على صحتهم.

يذكر أن وزارة الصحة تواصل تنفيذ العديد من الإجراءات الاحترازية لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة، وذلك من خلال فحص جميع القادمين من الصين عبر رحلات مباشرة أو غير مباشرة.

ونوهت إلى أن إجمالي عدد العينات التي تم فحصها في المملكة منذ 20 يناير حتى 2 فبراير الحالي بلغ 62 عينة، وجميعها سالبة. كما تم فحص 3152 مسافرًا، عبر الرحلات الجوية المباشرة من الصين، إضافة إلى فحص 868 مسافرًا عبر الرحلات الجوية غير المباشرة، وذلك خلال نفس الفترة، حيث وفرت وزارة الصحة أطقمًا طبية على مدار الساعة في جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية التي تتلقى رحلات مباشرة وغير مباشرة من الصين.

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