AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد نفي شائعة وفاتها .. جمهور منال سلامة: هتستفيدوا إيه

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:11 ص
منال سلامة
منال سلامة
Advertisements
منار نور
انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء عن وفاة الفنانة منال سلامة، أثناء أدائها مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية.

وأدت هذه الشائعة إلى خروج  منال سلامة عن صمتها بفيديو لها من خلال حسابها الرسمي على "الانستجرام" لتنفي شائعة وفاتها . 

وتفاعل عدد كبير من محبي الفنانة منال سلامة مع الخبر ، وجاءت التعليقات كالتالي : " ان شاء الله الخبر يكون كاذب " _ " ربنا يديها الصحة هي عايشه وكويسه جدًا كمان "_ " هتستفدو ايه لما تطلعوا اشاعات كدا " . 

وقالت من خلال الفيديو :"انا سعيدة بخبر موتي جدا لاني شوفت صحابي اللي بيحبوني والتليفون مبطلش رن انا عايشة حية لسه ارزق وميرسي جدا على حبكم ليا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار الفن.. عادل إمام يرقص مع نجله.. شيرين سيف النصر بوزن زائد.. هايدي موسى تؤدي مناسك العمرة

شائعات لاحقت النجوم في 2019.. صورة شيرين سيف النصر الأبرز.. وفاة عادل إمام وحسن حسني الأكثر جدلا.. ضجة بسبب طلاق أحمد السقا ومها الصغير

شائعات النجوم في 2019 .. طلاق أحمد الفيشاوي ووفاة حسن حسني

هيدي إشاعة.. نيكول سابا تنفي حملها بفيديو على إنستجرام

حقيقة وفاة الفنانة منال سلامة

أخبار الفن.. أول أجر لـ أم كلثوم ومأساتها الأخيرة .. أصالة تبحث عن معجب بها

ترشيحاتنا

تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم.. فيديو

أفضل 3 هواتف ذكية تختار منها لطفلك.. صور

اليوم .. نتنياهو يلتقي مسؤولين سودانيين خلال زيارته لأوغندا

تعرف على كواليس تكوين لجنة الكرة بنادي الزمالك

تعليق قوي من كلوب بعد اتهام محمد صلاح بالأنانية

الخارجية الصينية: واشنطن لم تقدم أي مساعدة لمواجهة فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر السيارات مبيعا في مصر 2019.. صور

في مصر مش أوروبا .. 25 صورة ستدهشك لـ كباري مصر الجديدة

ملابس سوداء وماكياج صاخب.. زوجة مصطفى فهمي تتألق برفقته