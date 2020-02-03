بعد نفي شائعة وفاتها .. جمهور منال سلامة: هتستفيدوا إيه

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء عن وفاة الفنانة منال سلامة، أثناء أدائها مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية.





وأدت هذه الشائعة إلى خروج منال سلامة عن صمتها بفيديو لها من خلال حسابها الرسمي على "الانستجرام" لتنفي شائعة وفاتها .





وتفاعل عدد كبير من محبي الفنانة منال سلامة مع الخبر ، وجاءت التعليقات كالتالي : " ان شاء الله الخبر يكون كاذب " _ " ربنا يديها الصحة هي عايشه وكويسه جدًا كمان "_ " هتستفدو ايه لما تطلعوا اشاعات كدا " .





وقالت من خلال الفيديو :"انا سعيدة بخبر موتي جدا لاني شوفت صحابي اللي بيحبوني والتليفون مبطلش رن انا عايشة حية لسه ارزق وميرسي جدا على حبكم ليا".